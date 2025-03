Tutto il cast di ‘Ne vedremo delle belle’, il giorno dopo la prima puntata, irrompe nello studio di Mara Venier a Domenica In. Uno spettacolo carico di ironia e brio che investe il pubblico in studio e desta in più occasioni l’ilarità generale, come testimoniato da un simpatico siparietto tra la conduttrice e Valeria Marini. Quest’ultima è stata tra le prima e prendere la parola e lo ha fatto riprendendo i presunti malumori per il risultato dell’esordio nel nuovo programma di Rai Uno.

Valeria Marini ha puntato il dito contro il montaggio di alcune clip che, a suo dire – nel corso della prima puntata di ‘Ne vedremo delle belle’ – avrebbero lasciato intendere ruggini con alcune colleghe. “Le cose sono state montate male, sembrava che avessi parlato male di Pamela Prati e Patrizia Pellegrino. Mi è stata fatta una domanda e io ho detto che la diatriba con Pamela era una favola!”. Interviene Carmen Russo che partecipa alla simpatica diatriba con una battuta: “Voi siete state fortunate perchè io ho iniziato al bagaglino e poi me ne sono andata!”.

Il cast di ‘Ne vedremo delle belle’ a Domenica In, Valeria Marini protagonista!

Arriva poi a Domenica In il momento del siparietto tra Mara Venier e Valeria Marini; quest’ultima è tornata sul montaggio delle clip e, dopo essere stata ‘accusata’ di aver chiesto di rimuovere determinati momenti, ha spiegato: “Ho fatto tagliare i filmati? Non è vero, avevo fatto una mia confidenza e non mi sembrava giusto che venisse fatta sentire in diretta”. A questo punto ci pensa Mara Venier a rivelare la ‘confidenza’ della showgirl e si lascia andare ad un commento che ha presto scatenato l’ilarità dei presenti: “Ma è vero che hai ancora le tue cose?! Ma beata te, a me è stata precoce!”

Ultimato il siparietto tra Mara Venier e Valeria Marini a Domenica In, inizia tutto un altro show! Sulle note della canzone sanremese di Marcella Bella tutto il cast di ‘Ne vedremo delle belle’ inizia a cantare coinvolgendo anche la conduttrice. Uno spettacolo canoro che conclude il consueto appuntamento domenicale con il salotto di Rai Uno e che ha divertito senza dubbio non solo il pubblico in studio ma anche quello da casa.