In vista della prossima uscita del nuovo libro, Serena Dandini è stata oggi ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. La conduttrice ha accolto la collega e amica subito con grande ironia, sottolineando come nonostante una conoscenza che dura da 40 anni sia solo la prima volta che si concretizza un’intervista nel suo salotto di Rai Uno. “Ma come non sono mai venuta, forse perchè non mi hai mai invitata!”, scherza così Serena Dandini, briosa come sempre soprattutto nel rivedere una grande amica e compagna di avventure come Mara Venier.

Restando sul tema, prosegue il siparietto con protagoniste Mara Venier e Serena Dandini con un sottofondo nostalgico: “Quante ne abbiamo fatte da giovani, cose che non si possono dire… Quante botte ho preso a Campo De Fiori, chiaramente inteso per le manifestazioni che facevamo per i diritti delle donne”. Le fa eco Serena Dandini che nel suo nuovo libro racconta proprio gli anni dell’adolescenza, delle lotte fatte per i diritti delle donne e per le concessioni di libertà che oggi valgono come conquista. Eloquente un simpatico aneddoto: “Anche non indossare i tacchi in tv, per una donna, è un gesto di libertà”.

Serena Dandini a Domenica In: “La felicità non si raggiunge da soli, serve condivisione…”

Grandi apprezzamenti di Mara Venier in riferimento di Serena Dandini, in particolare per il grande contributo televisivo e non solo sempre a sostegno delle donne per sensibilizzare e lottare su temi di grande urgenza sociale. Non ultimo il progetto teatrale ‘Ferite a morte’ sul quale si è soffermata proprio la conduttrice di Domenica In: “Non è tanto un merito, diciamo che riesco a fare bene le cose in cui credo. Non è tanto un merito, riesco a fare bene le cose in cui credo. ‘Ferite a morte’ è stato un grande esercizio di sorellanza; l’importanza di fare le cose insieme. Io penso che la felicità da soli non si raggiunga, serve la condivisione.