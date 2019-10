Mara Venier smentisce Emanuele Filiberto/ “Inviato di Domenica In? Lo ha sognato!”

Mara Venier è sempre diretta quando deve dire le cose e per questo il pubblico la ama. Non riesce a controllare le sue espressioni né quando le cose sono positive e né quando sono negative e ha fatto lo stesso nelle ultime ore, sui social, smentendo una notizia che ormai circola da mesi, questa è la realtà. Già in piena estate, quando si parlava della nuova edizione della Domenica In targata Mara Venier, si è parlato della possibilità che proprio Emanuele Filiberto di Savoia potesse prendere parte alla trasmissione in veste di inviato. Per molte settimane si è parlato di questa possibilità senza che il principe e la stessa conduttrice smentissero la notizia. Il colpo di scena è arrivato però qualche ora fa quando Mara Venier, riportando nelle storie lo screen di un pezzo di articolo, ha precisato di non aver mai chiesto ad Emanuele Filiberto di Savoia di prendere parte e collaborare a Domenica In.

MARA VENIER SMENTISCE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA?

In realtà lo screen pubblicato dalla conduttrice riporta delle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi e non delle dichiarazioni di Emanuele Filiberto ma tanto basta a Mara Venier per scrivere: “Mai chiesto ad Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In! Il ragazzo lo avrà sognato!”. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il principe aveva già preso contatti con la produzione e con la Rai ma avrebbe rinunciato a “Domenica In” per partecipare alla prima edizione di “Amici Celebrities“ dicendo no a Mara Venier. Sarà questo che ha fatto infuriare la conduttrice? Al momento lei si limita a lanciare questa provocazione, chiamiamola così, il principe risponderà a tono?

