Mara Venier “Sono caduta di nuovo”/ “Ginocchio ko, vado a farmi benedire!”

Eh niente, Mara Venier non è proprio fortunata, almeno non per quel che riguarda le cadute. La conduttrice ha chiuso Domenica In dalla sua poltrona con tanto di tutore e ginocchio ben alto e in vista, e, a quanto pare, poco più di un mese dopo, rieccola di nuovo a letto a pochi giorni dal suo ritorno “in piedi”, a raccontare ancora di una caduta, questa volta meno rovinosa dell’ultima che l’aveva portata in ospedale. A raccontarlo è la stessa Mara Venier che telefono alla mano ha raccontato quello che le è successo proprio ieri sera quando, di ritorno a casa dopo una cena con amici e familiari, non ha visto il gradino nel suo giardino perché poco illuminato ed è di nuovo finita a terra. Per fortuna questa volta sembra che le sue condizioni non siano gravi e, soprattutto, a finire in malo modo è stato l’altro ginocchio e non quello appena guarito.

MARA VENIER E’ DI NUOVO CADUTA, COSA LE E’ SUCCESSO?

“Ieri sera, quando sono tornata, sono caduta, non ho visto il gradino. Per fortuna niente di grave, solo un po’ di ghiaccio ma devo davvero andarmi a fare benedire”, queste sono le parole che Mara Venier ha usato per raccontare ai suoi fan quello che è accaduto in queste ore. Inutile dire che in molti si sono preoccupati per lei mentre altri ancora si sono subito fiondati a confermarle che sarà meglio fare questo viaggio per via degli occhi pieni di invidia di chi l’ha vista trionfare con un’edizione da record di Domenica In. Per adesso una giornata di riposo per Mara Venier, domani chissà.



