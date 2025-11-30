Pio e Amedeo - con la partecipazione di Lino Banfi - presentano il nuovo film ‘Oi Vita Mia’ a Domenica In di Mara Venier.

Pio e Amedeo conquistano anche il grande schermo, in qualità di registi, con il nuovo film ‘Oi Vita Mia’ e per l’occasione si raccontano a Domenica In, ovviamente con particolare ironia e momenti divertenti. A prendersi la scena è una battuta iniziale di Mara Venier che, piacevolmente colpita dalla pellicola, si lascia andare ad una considerazione dal sapore di gag. “Devo ammettere che è stato anche molto commovente, da voi non mi aspettavo un film così bello!”.

Le parole di Mara Venier a Domenica In – a proposito del film ‘Oi Vita Mia’ – alimentano la simpatia di Pio e Amedeo con quest’ultimo che replica: “In barba ai tanti pregiudizi è forse il complimento più bello”. I due comici raccontano poi l’esperienza dietro la macchina da presa: “C’era voglia di cimentarsi in qualcosa di inedito”. Una mossa che si è appunto rivelata vincente dato che la stessa conduttrice ha sottolineato il record di incassi a pochi giorni dall’uscita della pellicola.

Lino Banfi con Pio e Amedeo a Domenica In: “Il mio ruolo nel film ‘Oi Vita Mia’? Dopo 65 anni…”

Pio e Amedeo hanno coinvolto anche una vera e propria icona del cinema italiano: Lino Banfi. L’attore si unisce all’intervista con i due registi de ‘Oi Vita Mia’ e celebra anche lui il traguardo di spiccare in un ruolo così importante a dispetto dello scetticismo. “Sono 65 anni che cerco di convincere quelli che oggi si stanno pentendo; una persona una volta mi ha confessato di andare a vedere i miei film di nascosto… Adesso invece sono tutti felici di dire: ‘Sei stato bravo, ci hai fatti piangere’...”.