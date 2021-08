Mara Venier, stoccata a Barbara D’Urso “Politici scelgono lei? Falso”/ “Chiamano me”

Mara Venier e Barbara d’Urso ancora una volta a confronto. Nonostante abbiano chiarito in più occasioni di avere tra loro un rapporto d’amicizia sta di fatto che continuano a mandarsi frecciatine. Questa volta è stata la conduttrice di Domenica In a lanciare la stoccata alla ‘rivale televisiva’. In particolare, l’occasione è arrivata parlando dei politici ospiti nei talk show e del fatto che la D’Urso abbia spesso sottolineato come loro scegliessero lei per farsi intervistare. “I politici scelgono me perché li metto a loro agio”, le parole della napoletana. La versione data però dalla Venier a Gli Incontri del Principe, il talk show condotto dal giornalista Stefano Zurlo presso il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, è stata però ben diversa. Zia Mara ha infatti assicurato che non è questo il motivo per cui i politici ‘scelgono lei’.

Il bacio tra Mara Venier e Claudio Amendola/ Lei: "ero sposata..." e lui "io single"

Mara Venier pizzica Barbara D’Urso: “I politici chiamano me ma non decido io”

“Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate”, ha dichiarato Mara Venier. Che ha poi aggiunto: “Chiamano me ma non sono io che decido. – spiegandone il motivo – Perché c’era una chiara posizione, per quanto riguarda la Rai di Salini, che Domenica In non avesse i politici. L’intervista al politico non potevo farla, ma loro sarebbero venuti molto volentieri tutti. Chissà quest’anno…”, ha ammesso Mara Venier. Insomma, una stoccata che potrebbe trovare a breve la replica della D’Urso, che si prepara a tornare in TV spoglia dell’appuntamento di Domenica Live (proprio quello che si scontrava con Domenica In della Venier).

LEGGI ANCHE:

Barbara D'Urso/ Dalle delusioni in TV al nuovo fidanzato: "Amore? In questo momento…"Mara Venier/ Dai tradimenti di Jerry Calà al grande amore con Nicola Carraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA