Mara Venier telefona al GF Vip per Giucas Casella/ “Perché non ci ha mai provato con me?”

Fiume di sorprese in diretta al Grande Fratello Vip per Giucas Casella in occasione del suo compleanno. Dopo il videomessaggio dei suoi cari e l’arrivo in Casa di suo figlio James, Alfonso Signorini annuncia una telefonata a sorpresa: quella di Mara Venier. Dopo essere stata citata sia da Giucas che da Signorini in più occasioni, la Venier ha deciso di intervenire in diretta, con grande sorpresa dello stesso conduttore. “C’è qualcuno che ha telefonato per te”, annuncia allora Alfonso, poi una voce inconfondibile inizia a cantante “Tanti auguri a te”. “Mara!” urla Giucas Casella, tanto sorpreso quanto felice per la sorpresa.

Mara Venier chiama Giucas Casella al Grande Fratello Vip: “Ti penso”

“Ti penso molto in questi giorni Giucas! Abbiamo fatto tanti compleanni insieme, davvero tanti!”, ricorda allora la Venier, che poi scherza “Hai parlato di tutte queste donne… Con me non ci ha mai provato e non so perché, inizio anche ad infastidirmi di questa cosa.” Infine Signorini la invita ufficialmente come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip.

