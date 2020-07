Mara Venier, telefonata in diretta: “Volevo scappare da Nicola Carraro”/ Da 20 anni..

Mara Venier telefona in diretta a Io e Te durante il faccia a faccia tra il marito Nicola Carraro e Pierluigi Diaco. Dopo essere stato sorpreso dal messaggio di Ronn Moss, Nicola Carraro riceve anche la telefonata di Mara Venier che, dopo essersi complimentata con il marito e Pierluigi Diaco a cui è legata da una sincera amicizia, si lascia andare ai ricordi. “Nicola ha avuto vite diverse, vari passaggi. Poi a 52 anni, con la morte di due suoi cari amici ha abbandonato tutto ed è andato a vivere su un’isola sperduta, ai Caraibi” – ricorda Mara Venier che poi svela qualche dettaglio sul primo viaggio fatto con Nicola. “Quando sono arrivata in questo posto, durante il nostro primo viaggio, lo conoscevo da pochissimo, non c’era niente. Ho detto questo è matto, devo scappare subito perchè ho pensato che essendo miliardario chissà in che posto pazzesco sarà e invece in questo posto non c’era nessuno. Ho pensato di fuggire e, invece, sono 20 anni che stiamo insieme”, racconta Mara.

MARA VENIER: “NICOLA CARRARO NON VOLEVA CHE TORNASSI A DOMENICA IN”

Nicola Carraro non è solo il marito di Mara Venier, ma è anche la persona che le dà consigli sulle sue scelte professionali. “Lui è il saggio della famiglia. In generale l’ho sempre ascoltato, mi difende a spada tratta, anche quando ho torto. L’unica volta in cui non l’ho ascoltato perchè lui non voleva minimamente che io tornassi a fare Domenica In è stato l’anno scorso”, racconta Mara. Nicola Carraro, così, spiega di essere stato contrario per l’ansia e la pressione a cui sarebbe stata sottoposta la moglie. “Non volevo per lo stress. Mara vive Domenica In come se stesse patorendo un figlio. Ma lei se ne stava tranquilla a Mediaset, guadagnava un sacco di soldi facendo l’opinionista e ti va ad imbarcare di nuovo? Anche perchè non era previsto che lei spaccasse tutto”, spiega Carraro. Infine, Nicola Carraro e Mara Venier confessano che stanno scrivendo un libro insieme che si chiamerà “Abbracciamoci con le parole”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA