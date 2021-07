Mara Venier/ “Una voce per padre Pio? Erano anni che me lo proponevano”

Mara Venier dopo l’arrivederci a Domenica In torna con “Una voce per padre Pio” in prima serata domenica 4 luglio 2021 su Rai1. La conduttrice per l’occasione è riuscita anche nella non facile impresa di “riunire” su di un palcoscenico Albano e Romina Power. Parlando proprio dell’evento televisivo trasmesso da Pietralcina ha detto: “penso alla sua grandezza. Condurrò Una voce per Padre Pio (il 4 luglio su Rai1) perché essere lì, nella piazzetta, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci. Stavolta finalmente ci sarò. Mai come quest’anno sento il bisogno di belle emozioni, di sentimenti puri, di onestà intellettuale”. Sono state settimane difficilissime per la zia Mara che, dopo un semplice intervento ai denti, si è ritrovata con una paresi facciale. Nonostante tutto con la sua forza e determinazione è tornata in video per salutare i telespettatori della seguitissima Domenica In.

Mara Venier e il rapporto con Jerry Calà: “è il mio fratellone”

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”- ha detto Mara Venier che ha voluto ringraziare i tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste settimane sui social. “Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi” ha detto la zia Mara scoppiando in lacrime. Poi durante l’ultima puntata ha incontrato due grandi amici: prima Don Mazzi e poi l’ex marito Jerry Calà con cui è stata protagonista di simpaticissimi siparietti. Insieme, infatti, hanno ricordato il loro amore sfociato anche in un matrimonio lampo. “Il nostro è stato un amore che è durato sei anni” ha detto Mara Venier che, dopo la fine del matrimonio con Jerry Calà, si è risposata con Nicola Carraro. Tra i due oggi c’è un bellissimo rapporto di amicizia: “sei diventato mio fratello ed io la tua sorellona” – ha detto la Venier che prossimamente sarà proprio all’Arena di Verona per celebrare i 70 anni dell’ex marito.

