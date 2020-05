Mara Venier “Vi caccio a calci in c*lo!”/ Fuori onda lanciato da Striscia insinua..

Pubblicità

Striscia la Notizia ama la questione dei fuori onda e se nei giorni scorsi si è scagliato contro Barbara d’Urso e Marco Carta, ieri sera ha fatto lo stesso con Mara Venier insinuando un po’ che la conduttrice non si comporti poi così bene dietro le quinte. Ma quali erano le sue vere intenzioni? Al momento è difficile capirlo visto che il video è arrivato in un mix con quello che riportava a galla l’affair Flavio Insinna. In particolare, ad andare in scena è un vero e proprio siparietto che mette da una parte la finta Mara Venier, interpretata da Francesca Manzini, alle prese con un collegamento con Flavio Insinna, in cui ecco venire a galla un vero fuori onda da dietro le quinte di Domenica In.

IL FUORI ONDA CHE INCASTRA MARA VENIER, ANCHE LEI COME FLAVIO INSINNA?

Nell’ormai noto deepfake di Striscia, la finta Mara Venier ha ripercorso il fattaccio di Affari Tuoi con “Flavio Insinna” ricordando di come tutto sia cambiato da allora con attacchi da parte del pubblico e di Striscia la Notizia fino a quando non ha deciso di sparire un po’ dalla tv salvo poi tornare al posto di Fabrizio Frizzi raccogliendo il timone de L’Eredità. Ad un tratto però è proprio il finto Insinna che lancia il fuori onda in cui sentiamo Mara Venier (la vera questa volta) inveire contro i suoi collaboratori a Domenica In: “… che qui dentro deve rimanere Mara Venier. Io vi butto fuori a calci in cul0! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!“. A questo punto la finta Venier finge di non sentire per un’interferenza e interrompe il tutto ma non si capisce bene a quando risale il video e a cosa si riferisce ma siamo sicuri che il tg satirico ci tornerà.

Ecco il video del momento:

La nostra Mara Venier era in collegamento con Flavio Insinna e le cose hanno preso una strana piega… 😬 Cliccate sul link per il servizio completo #Deepfake Performer @FrancescaManza https://t.co/ERvrKUK9jH pic.twitter.com/NMtwbA0Lpt — Striscia la notizia (@Striscia) May 11, 2020





