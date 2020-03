Mara Venier/ Video “quando finisce tutto questo mi ubriaco, vedrete…” (Domenica in)

Mara Venier protagonista indiscussa di Domenica In e delle domeniche in isolamento degli italiani. In piena emergenza da coronavirus, l’amata “zia” della tv non si ferma e, tra un aggiornamento e un’intervista, sceglie di dare spazio alla speranza. È così che fioccano i collegamenti con i reparti di maternità degli ospedali, dove ogni giorno la vita si rinnova con nuove nascite, o con don Mazzi, le cui comunità sono attualmente impegnate nella produzione senza sosta di mascherine. Mara Venier si commuove, sorride, applaude a chi ce la mette tutta, ma non nasconde di portare un peso che riesce a camuffare solo in apparenza. Nel corso dell’intervista concessa a Luca Argentero, infatti, la zia della tv sceglie di sbottonarsi un po’ e, mettendo da parte la serietà dei precedenti collegamenti, accetta la proposta dell’ospite di condividere, quando tutto sarà finito, “una birretta”.

MARA VIENIER: “VEDRETE LA ZIA…”

Nell’accettare la proposta formulata da Luca Argentero, Mara Venier ammette che, a emergenza conclusa, non si lascerà tentare da un’unica “birretta”, precisando di voler tasteggiare la fine della lotta al coronavirus in maniera adeguata: “Senti Luca – dice la bionda conduttrice di Domenica in, quasi a volersi togliere di dosso un grosso peso, “io ti dico e son sincera: quando finisce tutto questo, io mi ubriaco”. Mara Venier precisa inoltre di voler fare le cose in grande, sottolineando che a “me una birretta non mi basta proprio, da buona veneta”. E poi va oltre, assicurando che quel giorno potrebbe non sottrarsi dalla vista dei suoi numerosissimi follower: “fa che arrivi quel momento, poi vedrete la zia come sarà”. E sui social sono tutti pazzi di lei: “Zia Mara una di noi”, “Zia Mara è il mio spirito guida”, e ancora: “noi tutti come zia Mara”.

IL VIDEO DI MARA VENIER A DOMENICA IN

