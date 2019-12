Mara Venier Vs Barbara D’Urso, Fialdini e Garko/ Il deepfake di Striscia La Notizia

Striscia La Notizia stupisce ancora una volta il pubblico di Canale 5 e lo fa con un inedito fuori onda che ha come protagonista Mara Venier, o almeno così pare. Nel video mostrato, la Venier è nello studio di Domenica In e in un presunto fuorionda ammette di non vedere l’ora di andare a pranzo, anche perché “In sala comune ci sta la Fialdini (Francesca, ndr) che mangia le carotine per non ingrassare, sta poraccia! Non me la voglio perdere sta morta de fame, si ruba pure i grissini per regalarli a Orfeo che manco se la ca*a!” Alle battute sulla Fialdini segue poi un momento in cui è in onda per ricordare ai telespettatori per l’appuntamento domenicale; poi ecco che ritorna in fuorionda e ne ha per la sua amica/nemica Barbara D’Urso.

Mara Venier contro Barbara D’Urso? Lo “scherzo” di Striscia La Notizia

Parte allora una sfilza di accuse alla conduttrice di Domenica Live: “Beata Barbara D’Urso che non ha queste rotture di coglio*i! Io ho la preghiera e lei la donna con le ziz*e rifatte.” E continua con accuse ancor più pesanti: “Sarà lì tutta contenta a dire ‘colo cuore’. Ma chi c’è oggi da lei? Renzi, la Meloni… a chi sta a leccare il c*lo oggi? Ma quella è protetta da qualcuno, te lo dice zia Mara!” Da Barbara D’Urso, la Mara Venier di Striscia La Notizia passa a Garko: “Ma come fanno tutti ad andare da lei? Da me al massimo ci viene Gabriel Garko a dire che non è rifatto quando ha la faccia gonfia come una zampogna. Che gli ho pure messo il cul* in faccia, come a dirgli ‘tiè guardati nello specchio, scemo!” Il dubbio, alla visione del filmato, è venuto a tutti: ma è lei o non è lei? La risposta è no, non è la vera Mara Venier bensì un deepfake! (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA