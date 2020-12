Maradona, audio choc contro le figlie Dalma e Jannina/ Avv. Morla citato in giudizio

La morte di Diego Armando Maradona e la guerra per l’eredità protagonisti della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa l’8 dicembre. Barbara D’Urso ha mandato in onda un audio in cui El Pide de Oro si scaglia contro le figlie Dalma e Jannina. Nell’audio che il pubblico di Pomeriggio 5 ha potuto ascoltare in diretta, Maradona spiega che non andrà al matrimonio delle figlie aui non lascerà nulla della sua fortuna preferendo donare tutto in beneficienza. L’audio risale a pochi mesi fa a pochi giorni dal matrimonio della figlia Dalma e a scatenare la rabbia di Maradona pare fosse stato il mancato invito alle nozze delle sue sorelle. “Confermalo pure alle mie sorelle – diceva Diego al suo avvocato Matias Morla – io non vado a nessun matrimonio. Ora se la prendono con le mie sorelle che non hanno fatto nulla contro di loro. Anzi, quando avevano bisogno sono sempre state aiutate. Tutto ciò che ho realizzato nella mia vita lo donerò”. Ti posso dare

DALMA E JANNINA MARADONA CITANO IN GIUDIZIO L’AVVOCATO MORLA

Vito Paglia, inviato di Pomeriggio 5, poi, svela in esclusiva un ulteriore risvolto della situazione che è nata dopo la morte di Maradona. “Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, a febbraio del 2021, dovrà essere giudicato per due reati: calunnia e ingiuria. La causa è sostenuta da Dalma Maradona, Jannina Maradona e Claudia Villafane“, ha spiegato l’inviato di Pomeriggio 5 che poi aggiunge come, nei prossimi giorni, potrebbero esserci ulteriori risvolti anche in merito alla morte del campione argentino. A distanza di poche settimane dalla scomparsa del Pibe de Oro, dunque, continuano ad esserci aggiornamenti sulla guerra per l’eredità e non solo.



