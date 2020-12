Maradona celebrato al Grande Fratello Vip/ Scoppia polemica: “E Proietti e d’Orazio?”

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Maria Teresa Ruta, nella sua lunga carriera, ha intervistato più volte il Pibe De Oro: “Ricordo che Diego Armando l’ho visto tante volte sui campi di calcio… Devo a lui l’inizio di parte della mia carriera, quella sulla carta stampata. Io ero in un campo da calcio e ho tirato fuori prima un arancio, poi un mandarino e poi un limone e lui ha fatto venti palleggi con il limone. Lì si sono resi conto che c’era anche la Ruta che parlava di calcio”, ha ricordato la conduttrice. La Ruta, evidentemente commossa, ha aggiunto: “Era una persona straordinaria”. Anche Francesco Oppini, grande appassionato di calcio, è apparso visibilmente sconvolto: “Diego Armando Maradona è il 10 per eccellenza, è il calciatore più forte di sempre. È intoccabile. Fatico a parlare perché è una cosa che colpisce tutti. Bisogna sapere distinguere la persona dallo sportivo”. Pierpaolo Pretelli ha aggiunto: “Sono scioccato. Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio. Imitavo Maradona. Maradona è l’icona del calcio”.

GF VIP IL RICORDO DI MARADONA: SCOPPIA LA POLEMICA SUL WEB

In genere i concorrenti del Grande Fratello Vip, come nella versione Nip, non vengono informati di quanto accade fuori dalla casa. Per Diego Armando Maradona è stata fatta un’eccezione. Ma il popolo del web si è scagliato contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip 2020, per non aver informato i Vip della morte di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio. “Io credo che l’omaggio che hanno fatto al GFVIP a Maradona potevano anche risparmiarselo, a Gigi Proietti, Stefano D’Orazio non gli è stato fatto nulla di questo (mi riferisco al GFVIP). VERGOGNOSO!”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Scusate ma gli dicono di Maradona e non hanno detto niente di Gigi Proietti? Uno dei più grandi attori italiani?”, “Quando è morto Gigi Proietti non l’hanno detto nella casa, eppure Stefania lo conosceva bene ed era molto amica sua. Che schifo”. Qualcuno, invece, ha preso le difese del programma: “Ma possibile che non fate riposare nemmeno i morti? Sempre da dire, sempre polemiche, di Maradona è stato detto per Maria Teresa. Mamma mia che pesanti che siete”. Alfonso Signorini nella prossima puntata comunicherà ai concorrenti del GF Vip la scomparsa di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio o lo farà Cristiano Malgioglio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA