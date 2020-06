Maradona choc: ubriaco, balla e mostra cu*o/ Video: cala pantaloni e mutande e…

Ieri 22 giugno correva l’anniversario del gol del secolo: ovviamente, il secondo che Diego Armando Maradona segnò contro l’Inghilterra, nel quarto dei Mondiali 1986. Eravamo all’Azteca, minuto 54: la cavalcata trionfale che lasciò sul campo mezza nazionale inglese arrivò a 180 secondi dalla Mano de Dios con cui il Diez beffò Peter Shilton e l’intera selezione dei tre leoni e, non ci fosse stata, forse quel tocco malandrino avrebbe oggi tutt’altra letteratura. Il gol di Maradona, celebrato e iconizzato fino a rappresentare qualcosa di oltre il calcio – e non solo per la nota guerra delle Falkland, primo e scontato accostamento che fin da subito si fece – permise all’Argentina di involarsi in semifinale, e da lì all’ultimo atto con la Germania Ovest fino a sollevare la coppa; ecco, in questa famosa ricorrenza il diretto interessato, dopo aver lasciato il commento a ricordo di quanto avvenne 34 anni fa, ha pensato bene di festeggiare in maniera poco convenzionale.

MARADONA BALLA UBRIACO E MOSTRA CU*O

Il Pibe de Oro ha improvvisato un balletto con Veronica Ojeda, la sua ex; peccato che nel corso della prestazione, come si vede dal video, qualcosa sia andato storto e i pantaloni non siano più riusciti a contenere il lato B dell’argentino. Pantaloni che sono inesorabilmente scivolati, rivelando la nuda pelle; un momento poco edificante per l’autore di quella perla messicana. Come viene riportato, il balletto ha suscitato ondate di critiche anche pesanti sulle condizioni di Maradona (che si muove e parla con evidente difficoltà); il che ha trascinato nelle discussioni il modo in cui il Diez e Veronica avrebbero trascorso il lockdown da Coronavirus, cioè in maniera poco rispettosa delle norme sanitarie vigenti. Al netto di questo, certamente la danza di Maradona rappresenta un momento decisamente più basso rispetto alle magie cui il Pibe de Oro ci aveva abituati sul campo, compreso il gol considerato come il più bello mai segnato nel XX secolo.





