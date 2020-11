Maradona è stato ucciso?/ È giallo sulla morte: ex medico Leopoldo Luque indagato per “omicidio colposo”

Diego Armando Maradona è l’ultima di una serie di vittime illustri di questo sciagurato 2020, che ha già privato lo sport dell’ex cestista Kobe Bryant prima della pandemia e nell’ultimo mese si è portato via l’attore Sean Connery, il grande artista Gigi Proietti, il batterista dei “Pooh” Stefano D’Orazio e, appunto “El Pibe de Oro”, venuto a mancare nella giornata di mercoledì 25 novembre 2020, nello stesso giorno in cui, quindici anni prima, se ne andava un’altra leggenda del calcio: George Best. Dell’ex fuoriclasse del Napoli e della Nazionale argentina si parlerà questa sera a “Live Non è la D’Urso”, su Canale 5, anche perché si sta aprendo un vero e proprio caso circa la sua scomparsa. Infatti, nella ricostruzione dell’accaduto, ci sarebbero alcune tessere del mosaico per le quali non si riesce a trovare una collocazione e i magistrati incaricati di condurre l’inchiesta, giustamente, vogliono vederci chiaro. Ma cos’è che non convince e quali sono i misteri che avvolgono la morte del sessantenne Diego Armando Maradona?

MORTE DI MARADONA, QUELLE TESTIMONIANZE NON CONVINCONO…

Com’è noto, Maradona è venuto a mancare quando in Argentina era mattina, mentre in Italia era già pomeriggio inoltrato. Gli inquirenti hanno avvertito idealmente degli scricchiolii nella versione dei fatti fornita da Dahiane Gisele Madrid, l’infermiera di turno presso l’abitazione del Diez in quel momento, ma a suscitare perplessità è stato anche il tono della telefonata all’emergenza sanitaria eseguita dal medico personale del Pibe de Oro, il dottor Leopoldo Luque, lo stesso che si era occupato dell’operazione al cervello subìta a inizio novembre dall’ex calciatore al fine di procedere alla rimozione di un grumo di sangue e che aveva avuto un esito soddisfacente. “C’è una persona che sta male, apparentemente vittima di un arresto cardiorespiratorio, secondo quanto mi dicono. Si tratta di uomo di 60 anni”, avrebbe detto Luque, senza fornire ulteriori dettagli sull’identità del paziente. Inoltre stando alle indiscrezioni che filtrano dall’America Latina, ci sarebbe un buco temporale di quasi sei ore, dalle 6.30 del mattino sino alla richiesta di soccorso, effettuata alle 12.16. Le ‘ultima notizie dall’Argentina rivelano che il giudice di San Isidro avrebbe ordinato di perquisire la casa di Leopoldo Luque, il medico personale di Maradona, che sarebbe stato accusato nell’ambito di un’indagine per “omicidio colposo”.

MORTE DI MARADONA: SEI ORE DI “BUIO”?

Come riferito nelle scorse ore dal quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport”, la magistratura avrebbe riscontrato alcuni passaggi poco chiari. “Nella prima testimonianza fornita agli inquirenti – si legge sulle colonne della ‘Rosea’ – l’infermiera ha sostenuto che l’ultimo ad aver visto Maradona in vita, intorno alle 6.30, era stato il collega a cui ha dato il cambio. Da quel momento, fino all’ingresso nella stanza del Diez da parte dello psicologo e dello psichiatra, nessun controllo da parte sua”. Tuttavia, aggiunge “La Gazzetta dello Sport”, “nel rapporto consegnato dall’infermiera ai suoi superiori, essa ha sostenuto di aver controllato le condizioni di Maradona intorno alle 9.30, senza riscontrare anomalie. Ha anche aggiunto di aver provato a testarne i parametri vitali senza successo, di fronte al diniego del Pibe de Oro”. La donna, poi, messa alle strette nel corso di un interrogatorio, ha spiegato di “essere stata costretta a mentire su ordine dell’agenzia per cui lavoro”, affermando di aver semplicemente sentito dei movimenti provenire dalla stanza di Maradona intorno alle 7.30, deducendo che fosse sveglio e stesse bene.



