“Maradona ha altri due figli non riconosciuti in Spagna”/ La bomba di Ferro Viera

Diego Armando Maradona avrebbe altri due figli non riconosciuti in Spagna: questa la rivelazione di Carlos Ferro Viera ai microfoni della televisione argentina. L’imprenditore, molto amico del Pibe de Oro, ha affermato che questi due figli non riconosciuti sarebbero nati da una relazione extra-coniugale con Laura Cibilla, cameriera di una famosa discoteca di Buenos Aires.

In base al racconto di Ferro Viera, la relazione tra Maradona e Laura Cibilla sarebbe durata tre anni. E parte da lontano: i due si sarebbero conosciuti nel 2000, quando l’ex calciatore era formalmente sposato con Claudia Villafane ed era alle prese con la disintossicazione dalla cocaina a Cuba.

“DIEGO MARADONA HA ALTRI DUE FIGLI NON RICONOSCIUTI IN SPAGNA”

Ricordiamo che Laura Cibilla nel 2003 aveva dato alla luce un figlio che, a suo avviso, era frutto dell’amore con Maradona. Nel 2008 il Pibe de Oro accettò il test del Dna, risultato poi negativo. Ma Ferro Viera non ha dubbi: sono nati altri due figli dal loro amore e questi non sono stati riconosciuti dal campione.

L’imprenditore ha inoltre ribadito che anche Santiago Lara è figlio dell’ex calciatore: «È ovviamente figlio di Maradona, la madre è morta poverina, ma Diego gli ha mandato soldi e un altro sacco di cose». Come evidenziato da Storie Italiane, con questi presunti altri due figli il totale salirebbe a 11. Presente in studio anche l’avvocato Pisani, che è tornato su Diego Junior, riconosciuto dal campione del mondo albiceleste dopo anni di battaglie: «Quando ho fatto fare pace a Diego e Diego junior, il clan argentino non era contento ma l’amore di Diego è stato più forte di tutto».



