Maradona Jr Sinagra, figlio Diego Aramando/ “Dovrò aspettare per dare l’ultimo bacio a papà”

Maradona Jr Sinagra, il figlio di Diego Armando Maradona, sta vivendo delle ore di grandissimo dolore e sofferenza. Diego Armando Maradona Sinagra, il figlio di Maradona e Cristina Sinagra, è bloccato a Napoli a causa del Covid. Ieri pomeriggio quando la notizia della morte del grande Maradona è arrivata nella sua stanza d’ospedale, l’istinto di Maradona Jr è stato quello di richiedere immediatamente di poter essere dimesso dalla struttura per prendere il primo volo per l’Argentina per andare a salutare il papà. “Firmo per uscire” – le poche parole pronunciate dal ragazzo pronto a lasciare l’ospedale per ricongiungersi con l’amato papà. “Ho firmato e mi sono fatto dimettere, il primo istinto è stato quello di andare subito in Argentina. Corro da papà. Corro da lui, a dargli l’ultimo bacio” il desiderio sacrosanto di un figlio che però si è visto costretto a non poter lasciare la struttura ospedaliera del Cutugno di Napoli dove da circa dieci giorni è ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Maradona Jr Sinagra sconvolto dalla morte del padre Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona Sinagra conosciuto da tutti come Maradona Jr non potrà prendere alcun volo e tantomeno salutare l’amato padre, visto che in queste ore ha avuto l’esito della Tac: polmonite bilaterale interstiziale. Una nuova botta per il calciatore che al telefono con Repubblica ha raccontato: “immaginate come posso sentirmi adesso. Probabilmente se domani salissi su un aereo, potrei avere conseguenze serie. Dovrò aspettare un po’ prima di dare l’ultimo bacio a papà”. Diego junior doveva già trovarsi in Argentina, ma la seconda ondata di contagi da Coronavirus ha imposto ulteriori restrizioni e cancellazione dei voli internazionali costringendolo a rimandare il congiungimento con il padre in occasione del suo 60esimo compleanno. Entrambi si erano promessi di riabbracciarsi presto, ma il fato ha deciso un epilogo davvero triste.



