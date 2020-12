Maradona Jr Vs Parenzo e Cruciani/ “Tu e quel mong*loide, una trasmissione di m*rda!”

Scoppia la lite in radio tra Diego Armando Maradona Jr, David Parenzo e Giuseppe Cruciani, conduttori de La Zanzara, rei di aver parlato male del padre appena morto usando parole come cocainomane e non solo. Il giovane è furioso e preso in mano il telefono è arrivato a minacciare i due conduttori prima poi di calmarsi e riappacificarsi con loro chiudendo la questione. Ma cosa è successo di preciso? Il figlio italiano di Diego Armando ha preso la parola nella trasmissione radio dei due al grido di: “Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!”. Il 34enne calciatore era andato su tutte le furie dopo l’introduzione alla puntata del duo nel giorno della morte del padre con Cruciani pronto a giocare un po’ con il suo collega: “Me l’hai detto tu che non si può piangere un cocainomane!”.

Maradona Jr contro Parenzo e Cruciani a La Zanzara per le parole usate sul padre morto

E’ a quelle parole che Diego Armando Jr ha sbottato minacciando e invitando i due a sperare di non incontrarlo mai magari nei corridoi degli studi televisivi e a quel punto è montata la polemica e il conduttore ha risposto a tono stuzzicando un po’ il suo interlocutore: “Cosa vorresti fare se mi incontri? Perchè non dovrei incontrarti negli studi di Mediaset. Non minacciarmi, perché altrimenti le cose diventano serie”. Il giovane napoletano ha poi preso la parola al telefono girando il dito nella piaga: “Impara a parlare, la trasmissione di m*rda tua e di quell’altro mong*loide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire”. Cruciani ha ribadito che il loro era solo un gioco e che le minacce non sono accettabili e a quel punto la risposta è stata subito pungente “allora prendi un pugno per gioco..”. La questione poi si è chiusa, come lui stesso ha spiegato, con le scuse dei due conduttori. Ma è davvero finita qua?



