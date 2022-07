Maradona Junior/ “No al Grande Fratello VIP”, ma presto tornerà in tv

Maradona Junior smentisce i rumors: “Non farò il Grande Fratello VIP”

Maradona Junior spegne categoricamente i rumors relativi alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Il figlio de il ‘pibe de oro’ non varcherà la porta rossa della casa più spiata di Italia, ma continuerà a lavorare ai tanti progetti che lo stanno tenendo impegnato in quest’ultimo periodo. Tra questi c’è sicuramente quello calcistico, come ribadito dall’ex attaccante del Cervia in una storia postata nelle scorse ore su Instagram: “Sono l’allenatore del Napoli United e sono contento così”, ha detto brevemente il trentacinquenne. “Volevo tranquillizzare tutti quello che mi stanno scrivendo: io non vado a fare il Grande Fratello VIP”, ha poi assicurato all’interno dello stesso filmato.

Maradona Junior “rinuncia” al Grande Fratello VIP ma presto sarà in tv con la serie tv dedicata al padre

Dunque non vedremo Maradona Junior al Grande Fratello Vip quest’anno. Ma probabilmente avremo modo di seguirlo nella serie tv documentario dal titolo ‘Diego era mio padre’. Un progetto televisivo che si preannuncia suddiviso in quattro parti, con il focus sul rapporto complesso tra Diego Jr. e papà Maradona. Quindi tutte le difficili sfide emotive che Diego Jr. ha dovuto sostenere nel corso degli anni con un papà che si rifiutava di riconoscerlo. Anche se il copione è top-secret, dalle anticipazioni si evince che verranno affrontate le fasi più importanti del rapporto padre e figlio, come la riconciliazione e il tempo trascorso insieme prima della morte del campione.

