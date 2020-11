Maradona operato al cervello/ Come sta? Coagulo rimosso, situazione sotto controllo

Diego Armando Maradona sta bene: tirano un sospiro di sollievo i suoi tantissimi ammiratori, arriva una bella notizia nella notte perché l’operazione subita dal Pibe de Oro è stata “un successo”. Così ha comunicato Sebastian Sanchi, il portavoce dell’ex calciatore argentino – come si legge anche su La Gazzetta dello Sport – che ha anche fatto sapere come tutto si sia svolto secondo i piani, e che Maradona sta bene e riposa nella sua stanza. A corredo sono arrivate anche le parole del dottor Leopoldo Luque: è stato lui, il medico di fiducia del Pibe, a operarlo. “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue” ha affermato, dicendo anche come Maradona abbia affrontato l’operazione in maniera positiva e la situazione sia ora sotto controllo. “C’è un po’ di drenaggio, rimarrà sotto osservazione”. La notizia più importante dunque è che Maradona stia bene: ieri sera c’era giustamente apprensione per quella che sarebbe potuta essere una situazione molto più complicata.

DIEGO MARADONA OPERATO AL CERVELLO: STA BENE

Dunque Diego Armando Maradona è stato operato, e sta bene: il ricovero era avvenuto lunedì, quando l’argentino era finito in ospedale per un costante stato di ansia e depressione. Sembrava che il problema fosse dovuto ad una semplice anemia – era invece stato escluso subito il contagio da Coronavirus – ma gli accertamenti che erano stati effettuati avevano invece rivelato un edema cerebrale che, si era detto, era stato dovuto a un trauma probabilmente da caduta. Tutto il mondo si è immediatamente e giustamente interessato alle condizioni di salute di Maradona; sui social e in rete abbiamo invece visto le immagini (fornite da TyC Sports) dell’arrivo del Pibe de Oro alla clinica Olivos di Buenos Aires, sotto la scorta delle forze dell’ordine e accompagnato da ali di tifosi, alcuni addirittura con dei fumogeni. L’ennesima testimonianza dell’affetto e della passione che ancora oggi Diego riesce a instillare nei suoi aficionados; ora il neo sessantenne dovrà affrontare la riabilitazione ma il peggio sembra passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA