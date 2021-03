“Maradona pagato in oro da Maduro”/ E faceva lobbista per azienda di Bari: audio choc

Il “fervore rivoluzionario” di Diego Armando Maradona ha avuto grande valore per Maduro, anche economico. El Pibe de Oro avrebbe, infatti, incassato dei soldi dal dittatore del Venezuela per promuovere il suo “modello”. A fare la clamorosa rivelazione è il sito Infobae, che ha pubblicato un audio in cui si sente l’avvocato Matias Morla che parla con l’ex fuoriclasse argentino garantendogli che “il suo oro era pronto per essere ritirato”. Si parla proprio di lingotti d’oro. “Là stanno effettuando pagamenti in oro perché hanno tutti i conti bloccati ma a Dio piacendo risolveremo i contratti, in modo che tutto rimanga lo stesso”, dice l’avvocato di Maradona in una conversazione che risale al marzo 2019, quando Diego era direttore tecnico della squadra messicana di Sinaloa.

Il legale spiega in maniera chiara la questione: “La questione del blocco è molto complicata e loro pagheranno con l’oro, poi ti dirò di persona qual è lo schema”. Ma Maradona da Maduro aveva ricevuto già diversi milioni di dollari attraverso la tv Telesur, canale di regime dove aveva il programma De Zurda (Di sinistra).

MARADONA, DAI LINGOTTI D’ORO AL FIUME DI DOLLARI

Questa storia però si intreccia anche con l’Italia, perché Diego Armando Maradona percepiva denaro dal Venezuela di Maduro anche perché operava come lobbista per una società italiana, secondo quanto riportato sempre da Infobae. A fare il nome dell’azienda è il quotidiano argentino Clarin: si tratta della barese Casillo, che dava 300mila dollari al mese al Pibe de Oro. In cambio, lui doveva “aprire i mercati” nei paesi a cui era legato, come Cuba, Nicaragua e appunto Venezuela. Oggi il regime di Maduro ha un debito con l’azienda Casillo, che si occupa di produzione agricola, che supera i 73 milioni di dollari. Quindi, dietro il sostegno alla dittatura di Maduro da parte di Maradona c’erano lingotti d’oro e un fiume di denaro, secondo il sito Infobae.

Ieri il PanAmPost scriveva che l’azienda barese lo aveva ingaggiato affinché convincesse Maduro a pagare i suoi debiti. Un altro intrigo su cui fare chiarezza, ma soprattutto un’altra ombra attorno alla figura di Maradona.





