Maradona ricoverato, come sta/ Covid? No, crollo mentale e problemi fisici

A pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, Diego Armando Maradona, star del pallone, è stato ricoverato in ospedale. A darne notizia sono i colleghi del network Espn, secondo cui appunto l’ex stella di Napoli e Barcellona si troverebbe attualmente presso una clinica della città di La Plata, in Argentina. Non ci sono molte notizie in merito, ma si sa con certezza che El Pibe de Oro non ha il coronavirus, e non ha avuto eventuali complicazioni che hanno indotto al ricovero per covid. L’ex giocatore e commissario tecnico dell’albiceleste, si sottoporrà ad ulteriori controlli clinici del corso delle prossime ore, da cui si capirà nel dettaglio il suo stato di salute; nel contempo, come da prassi, Maradona verrà sottoposto anche ad un tampone, per escludere con certezza la sua eventuale positività. Secondo Fanpage, novità in tal senso potrebbero arrivare da Leopoldo Luque, il medico personale dell’ex Diez, che potrebbe rilasciare un’intervista nel corso della giornata odierna.

MARADONA RICOVERATO, COME STA? LE NOTIZIE CHE GIUNGONOD ALL’ARGENTINA

La notizia del ricovero di Maradona è iniziata a circolare nella tarda serata di ieri, ma già qualche giorno fa si erano avuti i sentori che qualcosa non stesse andando per il verso giusto: venerdì, infatti, era allo stadio per la partita fra il Gimnasia di La Palta e il Patronato, valevole per la coppa di Lega argentina e vinta per tre a zero dalla squadra guidata proprio da Maradona, e il Pibe era apparso in condizioni preoccupanti non soltanto dal punto di vista fisico ma anche emotive. I medici hanno così consigliato l’ex calciatore di ricoverarsi di modo da tenersi sotto controllo e scoprire eventuali problemi. Secondo quanto circola sui media argentini, il ricovero di Diego sarebbe comunque da ricondurre solo ad un crollo emotivo, molto probabilmente una forte ansia, una crisi, dovuta magari ad un po’ di stress; Maradona sarebbe inoltre ricoverato solo a scopo precauzionale, anche perchè negli ultimi giorni era parso debilitato. C’è chi parla a riguarda di anemia, che causerebbe la sua debolezza, ma anche chi racconta di difficoltà motorie (chi lo ha visto ha spiegato di come lo stesso facesse fatica a muovere braccia e gambe).



