“Maradona sepolto senza il cuore”/ Giornalista: “Gruppo ultrà voleva trafugarlo…”

Diego Armando Maradona sarebbe stato sepolto senza il cuore: l’indiscrezione choc giunge direttamente dalla sua terra, l’Argentina, e sta facendo rapidamente il giro del web. Soltanto un anno fa il Pibe de Oro si spegneva nella sua abitazione, gettando nello sconforto i suoi numerosissimi ammiratori, a cominciare dai tifosi del suo Napoli, compagine che il fuoriclasse ha contribuito a portare sul tetto d’Italia grazie alla sua classe e alle sue magie.

La morte di Maradona è avvenuta per via di un “edema polmonare acuto, conseguente a insufficienza cardiaca”. Questo, perlomeno, è quanto viene riportato sul referto ufficiale. Sì, perché nelle scorse ore dal Sud America è venuta a galla un’indiscrezione incredibile da parte del medico e giornalista Nelson Castro, autore del libro intitolato “La salute di Diego: la vera storia” e pubblicato di recente.

MARADONA SEPOLTO SENZA CUORE, NELSON CASTRO: “UN GRUPPO ULTRÀ VOLEVA TRAFUGARLO”

Nelson Castro, interpellato sull’argomento in diretta tv sulla questione legata all’espianto del cuore di Maradona prima della sua sepoltura, ha risposto che effettivamente è avvenuto. Lo riporta sulle sue colonne il quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport”, sottolineando inoltre che c’era un folle piano ordito al fine di trafugare il cuore del Diez: “C’era un gruppo di ultrà del Gimnasia la Plata che stava progettando di fare irruzione ed estrarre il cuore, ma il loro intento è naufragato”.

Nel prosieguo del racconto, Castro ha spiegato che il cuore di Diego Armando Maradona “è stato estratto per studiarlo e per capire la causa della morte. Quindi sì, è stato sepolto senza cuore”. Attendiamo ulteriori sviluppi circa questa indiscrezione, che, qualora dovesse essere confermata, rappresenterebbe l’ennesimo colpo di scena in una vicenda che si tinge sempre più di giallo.



