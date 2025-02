Con il progressivo avvicinarsi del derby per lo Scudetto Inter-Napoli sui social – ed ovviamente soprattutto su TikTok – è stata lanciata una vera e propria sfida tra Maranza e Napoletani a scontrarsi una vera e propria “guerra” per il predominio della piazza: la sfida – che ad ora ha tutta l’aria di essere una semplice goliardata che, speriamo, non porterà a nulla di reale – sta già circolando da diversi giorni e dai contorni sfumati del web è pronta ad arrivare anche tra le aule del Parlamento con un’interrogazione sullo scontro Maranza vs Napoletani promesso dal senatore leghista Gianluca Cantalamessa; ma anche con un vero e proprio segnale di allarma lanciato alle autorità partenopee dal deputato dei verdi Francesco Emilio Borrelli.

Partendo dal principio, la prima e forse più importante cosa da cui partire è dalla definizione del Maranza: si tratta di giovani e giovanissimi dei quartieri periferici delle grandi città del Nord Italia – quasi sempre minorenni, in età da scuola superiore – che tendono a vestire streetwear firmato (non sempre originale) e che girano per le città in piccoli branchi occupando piazze, parchi e quant’altro; dediti – tra le poche altre cose – al creare tafferugli, alla rissa e ai piccoli furti, seminando il panico tra i coetanei (ma non solo) e tendendo a comportarsi da ‘boss’ di quartiere.

La ragione per cui si parla di Maranza sui giorni è legata – appunto – alla sfida che da giorni circola sui social lanciata ai Napoletani tra chi promette che “stiamo arrivano e sarà guerra” e chi arriva a sottolineare che “facciamo un macello e scapperanno tutti” in occasione della partita Inter-Napoli del prossimo primo marzo; mentre dal capoluogo partenopeo non sono tardate ad arrivare le risposte tra chi li invita a “venire” promettendo che “Non vi servirà il biglietto di ritorno” e chi – invece – che “ve scassammo e ve facimme capì comm’è ‘o sistema“, con un chiaro riferimento alla Camorra e alle mafie.

Il leghista Cantalamessa: “Interrogazione parlamentare a Piantedosi sulla sfida Maranza vs Napoletani lanciata su TikTok”

Al di là della sottintesa ilarità di immaginare una possibile guerra tra Maranza e Napoletani, il tema è stato – giustamente – preso sul serio da alcuni esponenti della politica, tra il quali il coordinatore napoletano ed avellinese della lega Gianluca Cantalamessa che parlando della proprio della “sfida lanciata sui social al Sud” ha promesso di presentare “un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi” per evitare che il capoluogo partenopeo “sia tenuto in scacco da questi ‘fenomeni'” che non fanno altro che veicolare “odio e inni alla violenza” sui social “minacciando seriamente la sicurezza” cittadina.

A cogliere il guanto della sfida tra Maranza e Napoletani è stato anche il deputato verde Francesco Emilio Borrelli che ha definito l’intera questione “inquietante e da monitorare per evitare scontri in piazza” che rischiano di diventare drammatici, sottolineando di aver “allertato le autorità locali e nazionali perché al di là della veridicità o meno di queste inquietanti sfide social si sta creando un clima pesantissimo” attorno al derby Inter-Napoli “che potrebbe sfociare (..) in azioni violente e di guerriglia“.