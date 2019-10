Maratona Ineos 1:59 challenge/ Diretta streaming tv: Kipchoge sotto le 2 ore?

Maratona Ineos 1:59 challenge: Eliud Kipchoge cerca di correre sotto le 2 ore, un’impresa per l’atleta keniano che proverà a stupire e abbattere il Muro delle 2 Ore sui 42,195 km, la distanza della Maratona. Sarà la seconda volta che Kipchoge cercherà l’impresa, che aveva già tentato nel 2017 a Monza. Impresa fallita per soli 25 secondi, riuscire ad abbattere questo muro sarebbe un qualcosa di straordinario. Si partirà al mattino presso il Prater di Vienna, storica location per provare a vedere qualcosa di davvero grande. La partenza è stata fissata solamente ieri alle ore 8.15 di stamattina, perché per portare a compimento la challenge serviranno le condizioni migliori per provare a abbattere un muro incredibile. Non va dimenticato che il 16 settembre 2018 nella Maratona di Berlino Eliud Kipchoge ha stabilito ufficialmente il record del mondo della disciplina, fermando il cronometro dopo 42,195 km a 2 ore 1 minuto e 39 secondi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non è prevista diretta tv per la Maratona Ineos 1:59 challenge. Per vedere Eliud Kipchoge provare ad abbattere il muro delle 2 ore sulla distanza della maratona ci si potrà però collegare, tramite pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sulla pagina Youtube ufficiale INEOS 1:59 Challenge per seguire la diretta streaming video.

MARATONA INEOS 1:59 CHALLENGE, UN EVENTO MONDIALE

Quando due anni fa Eliud Kipchoge cercò di migliorare il record della Maratona a Monza portandolo sotto le due ore, l’evento fu per pochi presenti selezionati. Stavolta si correrà di fronte a un folto pubblico non solo sul circuito del Prater di Vienna (un circuito di 9.6 km. due rettilinei da 4.3 km, lungo l’Hauptallee) ma anche, tra internet e televisioni, di fronte a un’audience stimata sulle 800 milioni di persone. La partenza dovrebbe avvenire tra le 5 e le 9 del mattino proprio per favorire le migliori condizioni di corsa per Kipchoge. Diventare il primo atleta a correre la Maratona sotto le 2 ore scriverebbe per sempre il nome del keniano nella storia dello sport, per un’impresa organizzata, sponsorizzata e fortemente voluta dal miliardario Jim Ratcliffe, proprietario della azienda chimica Ineos che dà appunto il nome alla challenge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA