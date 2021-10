Maratona Mentana diretta streaming video La 7/ Voti e risultati in tempo reale

La maratona Mentana torna a caratterizzare questo pomeriggio di forte matrice elettorale nel nostro Paese: il giornalista Enrico Mentana, su La 7, è infatti in onda per seguire minuto per minuto i risultati delle elezioni amministrative 2021, dopo la chiusura delle urne registratasi alle ore 15 e lo spoglio cominciato subito dopo. Nel corso della trasmissione si registrano gli interventi degli inviati (tra cui Sardoni, Celata, Pennacchioli e Dragotto), ma anche di numerosi ospiti, che arricchiscono il dibattito commentando in tempo reale gli scenari che vanno delineandosi nelle città che sono andate al voto.

Di chi si tratta? Di Franco Bechis, Sabina Biraghi, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Francesca Schianchi, Tommaso Labate, Andrea Purgatori e Agnese Pini. Si tratta di una diretta, quella che riguarda la maratona Mentana, che occuperà lo spazio di La 7 sino all’una di stanotte, concedendosi soltanto le battute d’arresto legate alla pubblicità, al Tg La 7 (in programma alle 20) e alla messa in onda del programma di Lilli Gruber, “Otto e Mezzo”, previsto per le 20.35.

MARATONA MENTANA, LA DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE SEGUIRLA?

La maratona Mentana, di fatto un vero e proprio speciale elezioni amministrative 2021, non è disponibile unicamente in diretta tv. In questo momento non vi trovate a casa ma siete curiosi di seguire la trasmissione di La 7? Nessun problema, basta che abbiate con voi uno smartphone dotato di connessione a internet oppure un tablet con la medesima caratteristica.

Infatti, il sito internet del canale consente la riproduzione dell’evento in diretta streaming video, riuscendo a raggiungere anche coloro che magari si trovano in viaggio o comunque distanti da un apparecchio televisivo. In questo momento Enrico Mentana sta già conducendo la sua maratona: vi riportiamo di seguito il link utile per poter seguire la diretta streaming insieme a noi de “Il Sussidiario”.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MARATONA MENTANA



