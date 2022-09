Maratona Mentana record, Elezioni Politiche 2022/ Diretta 22 ore: analisi e… scontri

La Maratona Mentana è ormai diventato un fenomeno televisivo, ma i sociologi potranno aggiornare le loro valutazioni alla luce di un’edizione record per le Elezioni Politiche 2022. C’è grande attesa per i risultati, il direttore del Tg La7 lo sa bene, quindi decide di sfidare i limiti umani e di rendere ancor più concreta la parola “maratona”. Il giornalista ha, infatti, organizzato una non stop dalle ore 22 di oggi, domenica 25 settembre, alle 20 di domani, 26 settembre. Una diretta tv di quasi 24 ore quella della Maratona Montana: sono 22 ore, a cui poi potrebbero aggiungersi trenta minuti per il Tg delle 20.

Tanti gli ospiti per questa lunga Maratona Mentana, con i quali analizzare i primi risultati delle Elezioni Politiche 2022, quindi i dati del Viminale, ma anche i trend polls, quelli che tradizionalmente vengono chiamati exit polls, previsti alle 23, mentre alle 23.45 arriveranno le prime proiezioni. A tal proposito, ricordiamo che la Maratona Mentana può essere seguita in diretta tv su La7, ma anche in video streaming, attraverso il sito ufficiale dell’emittente e l’app predisposta per i dispositivi mobile.

MARATONA MENTANA DI 22 ORE: GLI ULTIMI SCONTRI…

Se già le dirette possono riservare colpi di scena, allora chissà cosa ci si può aspettare da una Maratona Mentana di 22 ore tra collegamenti in diretta, analisi e interviste con candidati ed esponenti politici. Del resto, negli ultimi giorni Enrico Mentana è stato protagonista di diverse interviste “turbolente”. A partire da quella di Marco Rizzo, di Italia Sovrana Popolare, con cui sono volati stracci, mentre con Giuseppe Conte c’è stato soprattutto uno scambio di frecciatine. «Abbiamo studiato questa riforma, gliela dico qui in anteprima», stava dicendo il presidente del Movimento 5 Stelle. «La fermo prima che tiri fuori le pentole», la battuta del direttore del Tg La7. Nel frattempo, con la Maratona Mentana che deve ancora cominciare, l’hashtag #MaratonaMentana è già diventato trend sui social. Infatti, chi ha già votato non vede l’ora che cominci la diretta su La7 per restare aggiornato sulle Elezioni Politiche 2022, quindi assistere ai primi risultati e alle reazioni dei politici.

