MARC CHING, DA ANIMALISTA A TORTURATORE/ Iene “macellava cani a favore di telecamera”

Le Iene Show affrontano questa sera un tema che indignerà, a ragione, molti telespettatori: protagonista Marc Ching, animalista famoso in tutto il mondo per salvare i cani dal macello in Asia. Eppure, come ricostruito dal servizio realizzato da Giulia Innocenzi – del quale potete vedere una piccola anticipazione cliccando qui – la parabola di Marc Ching sembra aver trasformato l’idolo di migliaia di animalisti in uno spietato torturatore. A testimoniarlo ci sono dei video mostrano come Ching abbia pagato dei macellai in Indonesia per torturare i cani a favore di camera. A quale scopo? Per raccogliere i soldi per la sua fondazione. Un vero colpo per quelli che avevano creduto in lui: basti pensare che negli Usa era diventato una vera e propria celebrità e anche star di Hollywood come Matt Damon avevano sposato la sua causa.

MARC CHING, DA ANIMALISTA A TORTURATORE

Secondo la ricostruzione de Le Iene Show, Marc Ching avrebbe di fatto pagato delle persone perché macellassero vivi dei cani a favore di telecamera. Dopo un primo rifiuto, all’animalista – ormai solo presunto tale – è bastato alzare l’offerta per convincerli ad assecondare la sua richiesta. Uno dei macellai ha raccontato tutto con una dichiarazione scritta: “Marc Ching mi ha detto che voleva uccidere un altro cane, ma da un’altra parte. Così ho suggerito di ucciderlo a casa mia. Ho impiccato il cane nel cortile mentre Marc Ching filmava. Tutto è stato fatto seguendo le sue istruzioni che ci venivano comunicate dal suo traduttore”. Una storia veramente triste e inquietante: per gli sviluppi non resta che seguire la puntata di oggi de Le Iene Show su Italia Uno dalle 21:10.



