La Russia ha liberato l’insegnante americano Marc Fogel. L’annuncio è giunto nelle scorse ore, con tanto di visita dello stesso professore alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’ex diplomatico, 63 anni, è atterrato alla base Andrews di Washington, nella tarda serata di ieri, martedì 11 febbraio 2025, per poi appunto incontrare il commander in chief.

Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz, ha fatto sapere che Marc Fogel rientra in un negoziato di scambi con la Russia, anche se Trump ha fatto sapere che Mosca non ha ottenuto “molto” in cambio, aggiungendo poi che nelle prossime ore verrà liberato un altro detenuto senza però anticipare il nome. Nel vis a vis fra i due, Trump ha scherzato con il prigioniero liberato dicendo: “A me sembra dannatamente in forma”, specificando poi che il rilascio dello stesso è stata una “dimostrazione di buona fede” da parte dei russi e che “potrebbe rappresentare un passo importante” per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina.

MARC FOGEL LIBERATO, TRUMP: “DOMANI NE VERRA’ LIBERATO UN ALTRO”

E ancora: “Siamo stati trattati molto bene dalla Russia. In realtà, spero che questo sia l’inizio di una relazione in cui possiamo porre fine a quella guerra e milioni di persone possono smettere di essere uccise”. Trump ha specificato poi che l’accordo con mosca per la liberazione dell’insegnante è stato molto equo e “molto ragionevole”, spiegano che “domani ne verrà rilasciato un altro”.

Dal canto suo il 63enne ha detto di sentirsi: “L’uomo più fortunato sulla Terra in questo momento. Sono un insegnante di scuola della classe media che ora è in un mondo da sogno”. Stando a quanto fatto sapere da Anne Fogel, sorella del detenuto, il fratello era stato trasferito una settimana fa da una colonia penale in quel di Rybinsk, spiegando che la possibilità che lo rilasciassero fosse in qualche modo quotata, me nel contempo i negoziati erano tutt’altro che facili.

MARC FOGEL LIBERATO, LE PAROLE DELLA FAMIGLIA

“E’ stato il periodo più buio e doloroso della nostra vita, ma oggi iniziamo a guarire”, hanno fatto sapere la moglie Jane e i figli Ethan e Sam, dopo la liberazione, chiaramente felici di poter riabbracciare il proprio caro dopo ben 4 anni. L’ex diplomatico era stato infatti arrestato in Russia nel 2021, dopo essere stato trovato in aeroporto con della cannabis. E’ stato in seguito accusato di essere in possesso illegale di una piccola quantità di marijuana terapeutica che gli era in realtà stata prescritta negli Stati Uniti e poi condannato a 14 anni di carcere in Russia.

Una vicenda da cui sembrava difficile uscirne ma alle fine le due diplomazie hanno lavorato senza sosta per trovare la quadra, fino appunto al giorno della liberazione. Soddisfatto il team di avvocati di Marc Fogel, che nel contempo ha accusato l’amministrazione Biden di “inazione burocratica”. E ancora: “Il presidente Trump ha ottenuto il rilascio di Marc in poche settimane, senza perdere tempo nell’adottare misure decisive per riportarlo a casa”, fanno sapere i legali dell’uomo.