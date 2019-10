Marc Marquez campione MotoGp/ L’8a meraviglia del Cannibale che punta al record

Marc Marquez ha vinto il gran premio di Thailandia delle MotoGp, confermandosi il campione del mondo nella classe regina, ottavo titolo in carriera (6 in MotoGp e due nelle classi minori). Grande successo dello spagnolo che ha chiuso davanti a Quartararo dopo uno spettacolare duello nel finale di gara, mentre al terzo posto, gradino più basso del podio, si è piazzato Vinales, con Dovizioso quarto e mai in grado di impensierire il campione. Grazie al primo posto ottenuto oggi, Marc Marquez sale in classifica a quota 325 punti, 110 punti in più rispetto al secondo in graduatoria, Dovizioso. Mancando quattro gare, e di conseguenza 100 punti ancora in palio, lo spagnolo ha ottenuto la certezza matematica del titolo. Marquez riscrive a 26 anni la storia dei motori, iridato per l’ottava volta in carriera e ad un solo mondiale di distanza dal suo storico rivale, Valentino Rossi, nonché da Carlo Ubbiali e da Mike Hailwood.

MARC MARQUEZ CAMPIONE MOTOGP

Sembrano ancora inavvicinabili Angel Nieto (13 titoli), e soprattutto, l’immortale Giacomo Agostini (ben 15 volte iridate). Lo spagnolo ha però dalla sua l’età, e tenendo conto che il Dottore ha 14 anni in più di lui, non sono da escludere sorprese nella prossima decade. Marquez è forte, ha talento, è giovane, e guida una moto impossibile da battere, nonostante solo il centauro di Cervera sia l’unico in grado di domarla. Per Marquez è il sesto titolo assoluto nelle MotoGp, il quarto consecutivo dal 2016 ad oggi con l’aggiunta del titolo nella classe 125 nel 2010, e in Moto 2 nel 2012. Il Cannibale, così come viene soprannominato da molti, non ha concesso sconti a nessuno, conquistando ben nove gp, a differenza dei due soli vinti da Dovizioso e Reins, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Si è preso (quasi) tutto, lasciando agli altri solo le briciole, e risultando ancora una volta il più veloce e quello con la maggior voglia di vittorie. Ora ci si domanda chi possa scalfire l’egemonia dell’ottacampione, tenendo conto del distacco dal “Dovi” e del fatto che Valentino Rossi stia vivendo una stagione negativa. Forse Quartararo, come dimostrato anche dallo spettacolare duello di oggi, potrebbe impensierirlo, ma Marcquez appare almeno un paio di spanne sopra tutti: ne sentiremo parlare per molto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA