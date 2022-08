Marc Marquez e il rientro in MotoGp/ “Spero a fine anno”: lo spagnolo è fiducioso

Marc Marquez manca alla MotoGp ormai da troppo tempo, e se i tifosi sentono la sua assenza di gran premio in gran premio, anche il pilota spagnolo non riesce più a starsene con le mani in mano. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport infatti, Marquez si è sbilanciato molto sul quando potrebbe tornare in pista. “L’intenzione è quella, ma solo la settimana prossima capirò se è possibile, e non voglio sbagliare come fatto a Jerez. Tornerò a guidare una MotoGP appena sentirò che è possibile farlo: ora il mio sogno è quello di poter impostare una curva senza dover pensare a come tenere il braccio”

Parole di speranza quelle di Marquez a cui la convalescenza inizia a stare stretta, dovremmo però aspettare almeno una settimana per capire se e quando potremmo rivedere il pilota spagnolo a cavallo di una moto. Le sensazioni però sono buone, sempre nella stessa intervista Marquez ha ammesso di allenarsi tutti i giorni con degli elastici per farsi trovare pronto a quando riprenderà per davvero gli allenamenti.

Il pilota spagnolo Marc Marquez con la testa pensa già al rientro in pista e non perde mai l’occasione di lavorare, se infatti non può allenare ancora come si deve il suo fisico, è a stretto contatto con gli ingegneri della Honda per portare in pista la moto più veloce e potente possibile. “Voglio una moto vincente. Non posso dire con certezza che la moto e lo stile di guida con cui ho vinto sia ancora sufficiente per farlo: io cerco di evidenziare i punti deboli” cosi continua l’intervista al pilota, che non vede l’ora di tornare fisicamente in pista visto che con la testa ci è già.

Nel virgolettato poi possiamo intuire su quanto Marquez sia preoccupato del suo rientro e possiamo denotare un minimo d’ansia da prestazione, del tutto normale visto che ormai non vediamo Marquez su una moto da fin troppo tempo. Poi la MotoGp dopo il suo infortunio è cambiata molto e se prima non aveva molti avversari pronti a dargli filo da torcere, al suo rientro si ritroverà sicuramente pane per i suoi denti. Non ci resta che aspettare altre dichiarazioni del pilota.











