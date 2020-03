Marc Marquez e Lucia Rivera Romero si sono lasciati/ Lei si consola a Tulum, lui…

Se la stagione di Motogp è congelata a causa del Coronavirus, altrettanto “fredda” è ormai la relazione tra il campione Marc Marquez e la bella Lucia Rivera Romero. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais la relazione è finita dopo circa un anno e mezzo. A quanto pare, la 21enne modella spagnola e il 27enne di Cervera avrebbero chiuso la loro storia solo pochi giorni fa. Un nuovo brutto colpo per il pilota, che sta inoltre cercando di recuperare la sua condizione fisica dopo l’operazione subita alla spalla. In merito, in un’intervista di pochissimi mesi fa, Marquez ha ammesso: “La riabilitazione vorrei che procedesse meglio perché è più complicata del previsto. – e ancora – L’anno scorso mi sono operato alla spalla sinistra e la riabilitazione è stata diversa: stavolta sembrava più facile e veloce, ma non lo è. Spero di riuscire a rimettermi in forma e di riuscire a partecipare al primo test della stagione in Malesia“.

Marc Marquez, è finita con la fidanzata Lucia Romero

Dunque, oltre alla riabilitazione e all’emergenza Coronavirus, Marc Marquez si trova ora ad affrontare anche la fine della storia con Lucia Rivera Romero. Eppure, solo poco tempo fa, il pilota parlava così della sua fidanzata ai microfoni di XLSemanal: “Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza.”. Poi aveva aggiunto: “Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno”. Ora, invece, mentre la modella è in vacanza a Tulum, in Messico, Marquez è a Cervera, suo paese natale, chiuso in casa per le limitazioni disposte dal Governo spagnolo.



