Marc Marquez, incidente e caduta a Sepang/ Video, spagnolo disarcionato dalla Honda

Brutto incidente per Marc Marquez nelle qualifiche del GP della Malesia 2019 di MotoGp. Il pilota della Honda, campione del mondo in carica, non ha riportato gravi conseguenze in seguito alla caduta, ma è apparso dolorante quando si è rialzato. Sembra aver subito un colpo alla mano e una botta alla caviglia, quindi non si può escludere qualche accertamento. Lui che non ha nulla da chiedere ormai a questa stagione, si è fatto prendere dal nervosismo nei minuti finali. La dinamica infatti dell’incidente è abbastanza curiosa e tira in ballo Fabio Quartararo, che però non ha inciso nell’incidente. Marc Marquez aveva deciso di mettersi alle calcagna del giovane pilota francese per studiarlo. Voleva metterlo in difficoltà e sfruttarne la scia sia nel primo run sia nel secondo tentativo. Quindi Marquez ha messo in scena il suo solito giochino mentale nei confronti di quello che è al momento il rivale più pericoloso, ma è stato lui a rimetterci.

INCIDENTE E BRUTTA CADUTA PER MARC MARQUEZ IN QUALIFICA

Marc Marquez si è quindi messo all’inseguimento di Fabio Quartararo per tutto il suo giro di lancio conclusivo. Il pilota della Yamaha ha fatto di tutto per rallentare e poi farsi sorpassare dal rivale della Honda, che invece si è trasformato nella sua Honda. A scombinare i piani del campione del mondo è Danilo Petrucci, che però non era certamente interessato al siparietto che stava andando in scena a Sepang. A quel punto Marquez ha deciso di rischiare il tutto per tutto e superare il pilota della Ducati. La staccata in curva 1 però è stata molto rabbiosa e Marquez, visibilmente innervosito da quella manovra improvvisa, ha poi commesso un errore in curva 2. Quindi la sua Honda lo ha disarcionato e catapultato violentemente sull’asfalto. Era sicuramente una caduta che poteva tranquillamente risparmiarsi, ma forse si è concesso quel rischio proprio perché il discorso iridato è ormai chiuso da tempo. Quel che conta ora è che la botta riportata non lasci conseguenze.





