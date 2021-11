Marc Marquez incidente in allenamento: commozione cerebrale/ Salta il GP di Algarve

Marc Marquez ha avuto un incidente nel corso di una sessione di allenamento in off-road e sarà costretto a saltare la gara di Portimao, penultima del Motomondiale, in programma il prossimo 7 novembre: il pilota della Honda, infatti, ha riportato una leggera commozione cerebrale. A renderlo noto è stata la casa giapponese attraverso un comunicato ufficiale in cui viene annunciato che non prenderà parte al GP di Andorra. Non è stato ancora deciso se verrà sostituito o meno.

L’incidente è avvenuto sabato scorso. Il pilota, che si stava preparando in motocross per il secondo appuntamento portoghese, è caduto ed ha battuto la testa. Gli esami strumentali hanno evidenziato una leggera commozione cerebrale. Dopo qualche giorno di riposo, dunque, i medici hanno deciso per precauzione che non prenderà parte alle gare del weekend. Un altro forfait obbligato per lo spagnolo, che quest’anno non è riuscito a dare il meglio di sé proprio a causa di diversi problemi fisici che si porta dietro dal 2020.

Marc Marquez incidente in allenamento: commozione cerebrale. Quando rientrerà?

In molti si stanno chiedendo quando Marc Marquez potrà tornare in pista, dato l’incidente in allenamento che gli ha causato una lieve commozione cerebrale. Il comunicato ufficiale diffuso dalla Honda, in tal senso, non è stato esaustivo. La casa giapponese, infatti, ha annunciato soltanto che il pilota salterà il GP di Andorra.

È piuttosto plausibile dunque che Marc Marquez possa essere in pista in occasione dell’ultima gara del Motomondiale, in programma il 14 novembre al Ricardo Tormo di Valencia. In quella occasione si correrà soltanto per i piazzamenti, dato che Fabio Quartararo ha vinto il titolo con due gare di anticipo. Sarà importante, piuttosto, la sua presenza ai test di Jerez de la Frontera che si svolgeranno il 18 ed il 19 novembre, dato che in quella data i piloti saranno chiamati a provare le moto per la prossima stagione.

