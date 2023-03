Marc Marquez: “Moto GP? Ho pensato al ritiro”/ “Non ho rispettato l’infortunio e…”

Marc Marquez pronto alla nuova stagione

Marc Marquez, dopo momenti difficili con incidenti e interventi chirurgici, è pronto a cominciare una nuova stagione di MotoGp. Il 26 marzo, si terrà la prima gara della stagione: la Honda dai collaudi esce “con tanto lavoro da fare: non siamo vicini ai primi ma è inutile farsi venire il sangue amaro. Meglio restare concentrati, comunque vedo passi avanti”, come spiegato al Corriere della Sera. “Quanto mi sento competitivo? La risposta nelle prime 4-5 gare. Ma ho già dei riferimenti. Quest’inverno sono tornato ai livelli di prima, ora manca il passo finale: migliorare il rendimento nella corsa“, spiega.

Sarà una stagione lunghissima ma Marquez non ha paura: “Sto bene, ho notato grandi progressi. Il cambio di format però sarà molto più intenso, non si potrà sbagliare nulla nella preparazione”. Eppure, dopo i vari infortuni, lo spagnolo ha dovuto cambiare stile di guida: “In questi due anni con le limitazioni al braccio ho dovuto adeguarmi. Dovevo essere più “pulito”, ma ero meno efficace. Funzionava soltanto su alcuni circuiti. Il pilota deve adattarsi, ma arriva il punto in cui la moto va adattata al proprio stile perché tutto sia naturale”.

Marc Marquez: “Ho deciso di darmi un’altra chance”