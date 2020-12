Marc Marquez operato/ Motogp, terzo intervento al braccio: torna a maggio 2021?

MARC MARQUE OPERATO: TERZO INTERVENTO AL BRACCIO

Nuovo intervento chirurgico per Marc Marquez, per risolvere la frattura all’omero del braccio destro che ha tenuto lo spagnolo fermo per tutta la stagione 2020 della Motogp. Il campionissimo spagnolo nel tardo pomeriggio di ieri si è sottoposto a una nuova operazione (della durata di 8 ore) presso il Ruben Internacional di Madrid, dove i medici hanno provveduto a risolvere la pseudoartrosi dell’omero destro e ad un trapianto osseo che consentirà questa volta il pieno recupero dell’articolazione. Più precisamente, secondo quando riferito il team Honda nella serata di ieri, il team medico dell’ospedale spagnolo si è occupato di rimuovere la placca precedentemente apposta per risolvere la frattura, e di inserirne una nuova, con l’aggiunta di un “innesto osseo iliaco con lembo libero corticoperiosteo”, al fine di facilitare questa volta la guarigione dell’osso. Un’operazione dunque lunga e affatto facile, ma che speriamo possa essere questa volta risolutiva: pure costringerà Marc Marquez a un nuovo lungo periodo di riposo.

MARC MARQUEZ OPERATO: TORNA A MAGGIO 2021?

Dopo dunque il brutto infortunio occorso lo scorso 19 luglio al primo Gp della stagione Marc Marquez, che pure aveva tentato nell’immediato un recupero lampo (ampiamente criticato e che in fin dei conti potrebbe aver compromesso l’effettivo suo rientro in pista al top della condizione), dovrà attendere ancora a lungo prima di salir in sella alla sua Honda. Le due precedenti operazioni chirurgiche come i mesi di terapia conservativa, riabilitazione e fisioterapia finora spesi, non hanno dato i risultati sperati: anzi dopo anche questo terzio intervento, servirà ancor più pazienza. Imperativo infatti per lo spagnolo campione del mondo della Motogp a questo punto è guarire al meglio e sperare che l’osso si rinsaldi, anche se potrebbe volerci parecchio tempo. Al momento ovviamente non si conoscono i tempi di recupero, ma si vocifera da tempo che Marc Marquez possa non riuscire a salire in sella alla moto prima di maggio 2021. In tal caso lo spagnolo salterebbe tutti i primi test invernali: e pure non è detto che sia in grado di tornare al top della condizione per l’inizio della stagione.



