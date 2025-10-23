Finita la stagione per il campione di MotoGp Marc Marquez, l'infortunio lo terrà fermo per almeno altre quattro settimane

La condizione di Marc Marquez 20 giorni dopo l’infortunio

Nella giornata di oggi il mondo della MotoGp ha ricevuto la notizia peggiore che potesse capitare in vista della fine del Mondiale e della stagione, l’attuale protagonista del campionato e primo classificato Marc Marquez non prenderà parte alle restanti gare in programma ponendo così fine in maniera anticipata alla sua stagione. Il pilota spagnolo ha subito un infortunio alla spalla nel circuito di Indonesia per un contatto con il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi che è poi stato sanzionato con un doppio long lap nella pista australiana di Phillip Island.

Il pilota spagnolo della Ducati è stato sottoposto a nuovi esami durante questa settimana alla fine dei quali l’equipe medica della scuderia ha confermato la corretta e normale evoluzione dell’infortunio ma questa non gli permetterà comunque di partecipare al Gran Premio di Malaysia e tornare per la gara di Boavista del Gran Premio di Portogallo e al Gran Premio di Valencia. Secondo i medici infatti Marquez dovrà passare ancora almeno quattro settimane con il braccio completamente fermo e immobilizzato prima di poter iniziare la riabilitazione e potersi quindi avvicinare ad un ritorno in pista.

I ringraziamenti di Marc Marquez e della Ducati

Marc Marquez e la sua scuderia però nonostante la difficile notizia comunicata hanno voluto ricordare la stagione con i propri tifosi come quella del ritorno alla vittoria del Mondiale e non quella del brutto infortunio, il pilota spagnolo poi prosegue ringraziando i suoi tifosi per i messaggi ricevuti dopo l’infortunio e il supporto avuto per tutto l’anno. Un ringraziamento va poi alla sua scuderia e agli sponsor che lo hanno supportato durante tutto l’anno e soprattutto adesso nel momento più difficile della stagione che però si concluderà con grandi festeggiamenti insieme anche a tutti i tifosi per la vittoria ottenuta.

L’obiettivo di Marquez è ora quello di riprendersi al massimo della condizione per tornare in pista il prossimo anno da campione in carica e con la voglia, la forza e la condizione per condurre un altro Mondiale da vincitore, contro piloti in grande crescita e pronti a prendergli il primo posto in classifica. Nel frattempo la MotoGp aspetta la chiusura della stagione che negli ultimi tre Gran Premi potrebbe portare a sorpassi inaspettati nella classifica piloti e in quella dei costruttori con in particolare l’italiano Marco Bezzecchi che cercherà di rafforzare il terzo posto conquistato.