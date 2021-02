Marc Wilmore è morto/ Lo sceneggiatore dei Simpson si è spento a 57 anni per il Covid

Marc Wilmore è morto. Un altro duro colpo per il pubblico che ormai da oltre vent’anni segue I Simpson e le loro storie. Anche questa volta si tratta di un drammatico addio dietro le quinte della longeva serie animata Fox che questa volta perde una penna ironica e pungente all’età di 57 anni. A dare l’annuncio della morte dello sceneggiatore e scrittore Marc Wilmore è stato il fratello, uno dei comici del The Nightly Show, che in un tweet ha condivido con il mondo questa grave e inaspettata perdita: “Il mio adorato fratello se n’è andato combattendo contro il covid-19 e altre patologie delle quali soffriva da tempo… Mio fratello era un leone, un angelo più gentile, il più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti amo fratellino”.

Marc Wilmore è morto a 57 anni per il Coronavirus

Marc Wilmore ha lanciato la sua carriera come sceneggiatore di sketch comici negli anni ’90 in In Living Color poi è passato dietro le quinte come membro del cast durante l’ultima stagione dello show. Proprio il suo lavoro in In Living Color gli è valso una nomination per il Primetime Emmy Award per la migliore scrittura per una serie di varietà. In seguito, ha continuato a lavorare a The Tonight Show Starring Jay Leno e alla serie animata in stop motion The PJs creata da suo fratello che è andata in onda su Fox e ha doppiato il personaggio dell’agente di polizia Walter Burkett. È stato anche protagonista di The Simpsons durante la stagione 11 ed è entrato a far parte dello staff di sceneggiatura per la stagione 13 e per il suo lavoro ha vinto un Primetime Emmy Award per Outstanding Animated Program come produttore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA