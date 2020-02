“Marcelino nuovo allenatore Milan”/ L’ex Valencia pronto a sostituire Pioli da giugno

Il Derby perso in rimonta potrebbe esser stata la “mossa” definitiva che avrebbe convinto Maldini e Boban a cercare una nuova guida tecnica per il prossimo anno: dalla Spagna ne sono convinti e danno per certi l’arrivo di Marcelino Garcia Toral, 55 anni e fino ad agosto tecnico “visionario” del Valencia. Secondo la “bomba” di calciomercato lanciata dal “Mundo Deportivo” il tecnico cacciato dal patron del Valencia Peter Lim per dissapori forti sul mercato, «Marcelino avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Boban e Maldini nell’ottobre scorso rifiutando ogni altra offerta proprio per la promessa reciproca col club rossonera». Da Max Allegri a Rangnick del Lipsia fino appunto a Marcelino: seppure le voci si incastrano l’una sull’altro, un elemento sembra chiaro in Casa Milan, ovvero rivoluzione tecnica (l’ennesima, ndr) a partire dal prossimo giugno. Il lavoro fatto da Pioli dopo l’esonero di Giampaolo è decisamente buono, con un recupero ad inizio 2020 rovinato solo dalla sconfitta dopo 60 minuti di dominio contro la capolista inter: ma non basta secondo la società per far ripartire un nuovo ciclo. C’è bisogno di più Ibrahimovic e di meno “giovani di belle speranze” e soprattutto c’è bisogno di una guida tecnica che sappia rilanciare con obiettivi e mercato oculato già dal 2020-2021.

CHI È MARCELINO, POSSIBILE NUOVO ALLENATORE DEL MILAN?

Marcelino è attualmente senza squadra dopo l’addio al Valencia nonostante la stupenda vittoria in Coppa di Spagna contro il Barcellona a fine della scorsa stagione: secondo il Mundo l’accordo ci sarebbe già stato sia dopo l’addio di Giampaolo e sia dopo il Derby di domenica sera. Secondo il giornalista di Tribuna Deportiva, Hector Gomez, contattato dai colleghi di Milan News «so che il Milan ha contattato Marcelino e che c’è stata una trattativa. Penso che le recenti dichiarazioni dell’allenatore, che assicurano che allenerà fuori dalla Spagna la prossima stagione, siano la chiave per capire che già sa di avere una squadra e quella squadra sarà il Milan». Marcelino è uno degli allenatori più in vista di Spagna dopo i capolavori fatti con Saragozza prima e soprattutto con Villarreal arrivato al secondo posto in Liga e in Champions. Con il Valencia ha poi raccolto, in momenti di caos societari, due qualificazioni in Champions dietro le tre “ingiocabili” Barca, Real e Atletico Madrid e una vittoria in Copa del Rey. Marcelino lavora di norma sul 4-4-2 e qui qualche “dietrologo” potrebbe pensare che il cambiamento di Pioli dopo l’arrivo di Ibra possa già essere un “anticipo” voluto per la prossima stagione. Attenzione però, tutto sarebbe già “scritto”: «In risposta alla notizia apparsa in un giornale spagnolo, che sostiene che Marcelino allenerà il Milan dalla prossima stagione, affermiamo che Marcelino non si è mai incontrato con Paolo Maldini e non ha ricevuto, ad oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Per questo motivo l’informazione non è corretta e non si avvicina alla realtà attuale delle cose», ha spiegato ai microfoni di SkySport, Eugenio Botas ovvero l’agente del tecnico ex Valencia.

