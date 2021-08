Marcell Jacobs a Ballando con le stelle?/ La compagna Nicole Daza: “Credo sia adatto”

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo per i 100 mt è il personaggio del momento. La sua popolaritàè diventata mondiale e,per lui, potrebbero aprirsi anche le porte della televisione. A pensare a Marcell Jacobs potrebbe essere Milly Carlucci che, tra i concorrenti di Ballando con le stelle, ha sempre puntato anche sugli sportivi. Il nome dell’uomo più veloce del monto sarebbe molto attraente per il pubblico, ma Marcell Jacobs sarebbe pronto a scendere sulla pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico della Rai? A rispondere a questa domanda è la compagna Nicole Daza che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque“.

Milly Carlucci, dunque, penserà davvero a Marcell Jacobs come concorrente di Ballando con le stelle 2021 che sarà orfano di Raimondo Todaro? La compagna del campione, Nicole Daza non esclude tale possibilità. Nicole, inoltre, ha anche svelato come ha conosciuto l’uomo più veloce del mondo e come è nato il loro amore. “I nostri sguardi si sono incrociati. Ci siamo ipnotizzati l’un l’altra. Poi una sigaretta, due parole e da lì non ci siamo più lasciati“, ha spiegato. Un amore folle che ha spinto Nicole a trasferirsi con Marcell a Roma. “Prima vivevamo in case diverse. Dopo 9 mesi ci siamo trasferiti a Roma per stare vicino al campo di allenamento, una scelta per salvaguardare il futuro di entrambi. Roma offre maggiori opportunità di lavoro“, ha raccontato al Corriere.

