Marcell Jacobs, addio all’allenatore Paolo Comossi/ “Nostra collaborazione è terminata”

Marcell Jacobs ha annunciato la fine della collaborazione con il suo storico allenatore, Paolo Comossi. Come un fulmine a ciel sereno il velocista italiano, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha appunto fatto sapere: “È vero la nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach”.

Il campione olimpico di Tokyo sui 100 metri e Paolo Comossi, come spiegato dallo stesso velocista hanno scritto pagine memorabili dell’atletica mondiale, ma ora è giunto il momento di un cambiamento. Marcell Jacobs non ha però menzionato il nome del suo prossimo allenatore, spiegando: «Avverto la necessità di un cambiamento totale, di nuovi stimoli e, soprattutto, un gruppo con il quale condividere le sessioni di lavoro più dure. Voglio un nuovo posto, trovare atleti che possano allenarsi con me, che mi spronino e mi aiutino soprattutto nei lavori più impegnativi della preparazione invernale. Io e la mia famiglia lasceremo Roma – ha poi precisato – ci sono diverse opzioni sul tavolo, in Italia e all’estero».

MARCELL JACOBS ADDIO A PAOLO COMOSSI: I SOSPETTI DI BRAGAGNA

Un futuro tutto da scrivere quindi quello del poliziotto, ma soprattutto, un futuro tutto nuovo visto che, oltre a cambiare allenatore, Jacobs cambierà anche città. Come scrive ancora La Gazzetta dello Sport, i primi sospetti erano stati sollevati da Franco Bragagna, telecronista Rai, durante le finale di Diamond League di Eugene, spiegando che appunto l’atleta si stesse separando dal suo allenatore e in queste ore è giunta di fatto l’ufficialità.

Il Corriere della Sera, segnala anche l’assenza di Comossi in occasione della festa d’anniversario dell’oro olimpico con Nicole Daza, durante la quale si era festeggiato anche il compleanno di Marcell Jacobs. Secondo Bragnagna il prossimo allenatore potrebbe essere Giorgio Frinolli, ma per ora non vi è nulla di ufficiale.

