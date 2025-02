MARCELL JACOBS, CHI È IL VELOCISTA CHE HA SCRITTO LA STORIA A TOKYO

Marcell Jacobs, stasera ospite a Le Iene, ha reso felice tutti i tifosi e gli appassionati di sport italiani con un’impresa che probabilmente molti di noi nemmeno osavano sognare, cioè vedere un italiano campione olimpico dei 100 metri di atletica, la gara più vista e celebre al mondo.

Il girono dei giorni fu domenica 1° agosto 2021 ai Giochi Olimpici di Tokyo, poi cinque giorni più tardi arrivò anche l’oro nella staffetta 4×100 metri, da un certo punto di vista ancora più clamoroso. Se era difficile pensare a un italiano olimpionico nella gara che esalta lo sprinter più veloce del mondo, era ancora più inimmaginabile un quartetto italiano d’oro, impresa riuscita a Marcell Jacobs con Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Fin qui quello che probabilmente quasi tutti ricordano, ma per spiegare meglio chi è Marcell Jacobs serve aggiungere qualcosa di più. Nato a El Paso il 26 settembre 1994 da padre statunitense e madre italiana, che però appena 20 giorni più tardi si trasferì con il neonato a Desenzano del Garda, dove Marcell è cresciuto e ha cominciato a praticare atletica.

Inizialmente ottenne i migliori risultati nel salto in lungo, poi però la sua specialità d’elezione sono diventati i 100 metri, in particolare nell’anno d’oro, naturalmente il 2021, che cominciò con il nuovo record italiano in 9″95, oltre alla medaglia d’oro nei 60 metri agli Europei indoor.

MARCELL JACOBS, IL LEGGENDARIO 2021 E GLI ALTI E BASSI RECENTI

Con questi risultati Marcell Jacobs si presentò da outsider alle Olimpiadi di Tokyo: 9″94 in batteria per migliorare il record italiano; 9″84 in semifinale, record europeo e prima qualificazione di sempre per un italiano ad una finale olimpica; infine il capolavoro, con il tempo di 9″80 per ritoccare ulteriormente il record europeo e soprattutto vincere le Olimpiadi, con il bis cinque giorni dopo nella staffetta. Le stagioni successive sono state caratterizzate invece da qualche problema fisico di troppo e risultati quindi meno eclatanti, anche se le soddisfazioni non sono comunque mancate.

Nel 2022 infatti Marcell Jacobs ha vinto l’oro sia sui 60 metri ai Mondiali indoor sia sui 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera, anche se dovette ritirarsi prima della semifinale dei 100 ai Mondiali di Eugene.

Nel 2023 la migliore soddisfazione è stata per Marcell Jacobs la medaglia d’argento con la staffetta 4×100 ai Mondiali di Budapest, di nuovo con Patta e Tortu e stavolta Roberto Rigali a completare il quartetto, mentre nel 2024 agli Europei di Roma arriva una doppia medaglia d’oro nei 100 e nella staffetta, poi alle Olimpiadi di Parigi si comporta con onore ma deve abdicare, chiudendo al quinto posto in 9″85 la finale dei 100 metri. Comunque vada il resto della carriera, Marcell Jacobs avrà in eterno un posto d’onore nella storia dello sport italiano.