Marcell Jacobs, Concerto per la pace/ “I sogni si raggiungono con l’ossessione ma…”

Marcell Jacobs, Concerto per la Pace, un esempio di tenacia e fiducia in se stessi

Un regalo speciale per il Concerto per la Pace, che trova sul suo palco un ospite di lusso come Marcell Jacobs. Il campione Olimpico dei 100 metri, primo italiano a mettere le mani sulla finale olimpica e a vincere la medaglia d’oro nella competizione più importante al mondo – è uno dei personaggi più attesi di questo appuntamento speciale. Uno come lui, in una serata così importante per la solidarietà, è garanzia di principi e valori sani. Marcell Jacobs d’altra parte rappresenta un punto di riferimento di rilievo per tutti gli sportivi, ma è anche fonte di ispirazione e simbolo di tenacia, determinazione e lungimiranza.

Lungo il suo cammino nel mondo dello sport, Marcell Jacobs ha sempre potuto contare sul suo talento e su una sana ossessione che gli ha permesso di raggiungere risultati brillanti. “Bisogna avere dei sogni fin da bambini , bisogna avere dei talenti. Bisogna avere tenacia, determinazione, fame e tanta voglia di arrivare. Girare questo spot è stato un po’ come raccontare quella che è stata la mia vita”, ha detto Marcell Jacobs a margine di uno spot.

Marcell Jacobs: “L’ossessione è importante e va trasmessa ai più giovani, per affrontare le sfide della vita”

Nello stesso evento, Marcel Jacobs ha spiegato cosa ha fatto la differenza nella sua vita. “L’importanza del sogni e della tenacia, quando ci si focalizza su una cosa bisogna avere quasi un’ossessione”, ha detto. “Se vuoi raggiungere qualcosa di importante devi avere voglia di arrivare”, ha sottolineato il campione Olimpico dei centro metri.

“L’ossessione va trasmessa ai più giovani per affrontare la vita, senza paura di affrontarla. Bisogna continuare a credere nei propri sogni, io d’altronde sono una persona che ha avuto tante difficoltà ma grazie alla forza e alla determinazione ho raggiunto un sogno, per cui se ci sono riuscito io possono farcela tutti”, ha detto Marcell Jacobs a proposito dell’importanza del giusto atteggiamento mentale. Insomma, indipendentemente dalle proprie attitudini, quello di Jacobs è un esempio da seguire, nella vita e nello sport, in qualunque campo si voglia raggiungere un determinato obiettivo.

