Marcell Jacobs, cos’è l’ossigeno arricchito?/ La tecnica per il recupero in vista di Parigi (29 aprile 2024)

MARCELLO JACOBS TORNA A CORRERE: ECCO LA NOVITA’

Marcell Jacobs, a tre anni da quell’oro olimpico storico, è tornato a correre e l’ha fatto mettendo a referto un 10”11 a Jacksonville, in Florida. Un 100 metri iniziato male ma finito in bellezza complice un’ottima progressione che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni del classe 1994. Ma cosa c’è dietro a questo recupero importante dell’italiano?

La risposta è semplice ed è da attribuire all’ossigeno arricchito, una tecnica che Jacobs sta utilizzando sempre più frequentemente per accelerare il recupero e massimizzare sia la forza che la resistenza dopo esercizi molto intensi, a cui il centometrista è abituato a sostenere. Un metodo assolutamente legale e regolare, nessun doping di mezzo o simili, ma al tempo stesso diciamo che non è propriamente consigliato.

OSSIGENO ARRICCHITO, COS’E’ E A COSA SERVE

L‘ossigeno arricchito ha nella sua forza la rapidità, l’efficacia e la durata del trattamento, tutti elementi fondamentali se si vogliono ridurre tra le altre cose anche le infiammazioni ai tessuti muscolari ed eliminare in maniera più veloce l’acido lattico, come spiega Il Fatto Quotidiano.

Questa tecnica dell’ossigeno arricchito non trova però il conforto da parte del The Journal of Strength and Conditioning Research che già l’anno scorso, precisamente a febbraio 2023, ha spiegato che: “I risultati sono contraddittori e mostrano effetti ergogenici positivi o assenti. L’effetto placebo è possibile”. Ciò non toglie come detto che non c’è alcun problema nel farne uso a livello di regolamento.

