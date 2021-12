Marcell Jacobs/ Dall’impresa nei 100m al rapporto con Nicole Daza

Marcell Jacobs è l’atleta che forse più di tutti ha fatto impazzire l’Italia nel 2021. La medaglia d’oro nei 100m delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha lasciato a bocca aperta non solo i tifosi italiani ma tutto il mondo dello sport, che fino a pochi istanti prima non era a conoscenza del suo talento. Pochi giorni dopo aver vinto l’oro nei 100m, il velocista azzurro ha bissato il successo, trascinando l’Italia anche nei 400m e ottenendo un altro oro assolutamente non pronosticato.

MARCELL JACOBS/ “Ai miei figli auguro di avere un sogno ed essere sempre gentili”

Vittorie che gli sono valse il Collare d’Oro, massimo riconoscimento per gli atleti italiani che più si sono contraddistinti per meriti sportivi. Prima di dedicare la propria vita alla corsa, Marcell Jacobs era un lunghista: la sua carriera è iniziata infatti proprio nel salto in lungo, con vari successi nei campionati giovanili. Dal 2018 si è dedicato alla velocità arrivando, nel maggio 2021, al traguardo dei 100m sotto la soglia dei 10 secondi e più precisamente in 9”95. Prima di lui solamente un altro italiano ci era riuscito: Filippo Tortu.

NICOLE DAZA COMPAGNA MARCELL JACOBS/ “E’ un super uomo, dolce e attento con i figli…”

Marcell Jacobs: la vita con Nicole Daza e i figli

Marcell Jacobs condivide da 4 anni la sua vita con Nicole Daza. I due si sono conosciuti a Milano in discoteca, hanno iniziato a parlare e fin da subito hanno capito di voler condividere la loro vita. Un vero e proprio colpo di fulmine, dunque, per la coppia, che dopo pochi mesi ha scelto di andare a convivere. La prima gravidanza è arrivata quasi subito, arricchendo la loro vita. “Lo abbiamo cercato, ci aspettavamo questo arrivo” ha raccontato Nicole: è nato così Anthony, rimasto l’unico figlio della coppia per pochissimi mesi. Dieci mesi dopo la sua nascita, infatti, la donna ha scoperto di aspettare la seconda figlia, Megan. In futuro, ha rivelato Nicole, di non volere altre gravidanze. I due si sposeranno nel 2022.

Lamont Jacobs, papà di Marcell Jacobs/ Il rapporto tormentato

Anthony e Megan non sono gli unici figli di Marcell, che è diventato padre per la prima volta a 19 anni. Dalla relazione tra il campione e la sua ex fidanzata, Renata Erika, è nato Jeremy. Un rapporto non sempre semplice quello tra il velocista e la sua ex compagna, a causa del quale spesso a rimetterci è stato il piccolo, che non avrebbe – come trapela dai social – un rapporto idilliaco con il papà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA