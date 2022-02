Marcell Jacobs/ Diretta 60 metri indoor streaming video Rai, Campionati Italiani

MARCELL JACOBS, DIRETTA 60 METRI INDOOR: COME UN ANNO FA?

Marcell Jacobs sarà grande protagonista dei 60 metri indoor e di tutti i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2022 ad Ancona: nell’atletica al coperto la gara di velocità pura è ancora più breve, si gareggia sulla distanza appunto dei 60 metri che naturalmente a livello italiano dovrebbero essere terreno di conquista per il campione olimpico dei 100 metri, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha scritto una pagina di storia che resterà immortale nello sport italiano.

Non va dimenticato che l’anno scorso il primo tassello del leggendario 2021 di Marcell Jacobs fu la vittoria dei 60 metri indoor agli Europei di atletica al coperto a Torun, in Polonia, alloro internazionale che iniziò a segnalare agli osservatori più attenti (non chi dopo i Giochi ancora si chiedeva chi fosse l’italiano…) il valore del velocista nato a El Paso ma cresciuto a Desenzano del Garda. La diretta dei 60 metri indoor con Marcell Jacobs sarà naturalmente il piatto forte di oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2022: appuntamento alle ore 17.30 per la finale della gara più veloce al Palaindoor del capoluogo marchigiano.

DIRETTA MARCELL JACOBS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I 60 METRI INDOOR

La diretta tv dei 60 metri indoor con Marcell Jacobs sarà garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) in chiaro per tutti, all’interno naturalmente della trasmissione dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2022. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Rai Play tramite sito o app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

MARCELL JACOBS, DIRETTA 60 METRI INDOOR: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dei 60 metri indoor con Marcell Jacobs naturalmente attirerà l’attenzione del grande pubblico, portando alla ribalta i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2022: è il giusto effetto olimpico dopo l’anno più bello di sempre per l’atletica leggera italiana di cui naturalmente il mattatore è stato proprio Marcell Jacobs. Come dicevamo, guai a sottovalutare i 60 metri indoor, che un anno fa furono la prima tappa verso la gloria per il velocista bresciano. Agli Italiani ecco la vittoria in 6”55, poi a marzo Marcell Jacobs vinse anche gli Europei in 6”47, medaglia d’oro con record nazionale e primato stagionale mondiale.

Il resto lo sapete: a maggio Marcell Jacobs strappò a Filippo Tortu il record italiano dei 100 metri, poi a Tokyo si migliorò per tre volte fra batteria, semifinale e finale andando a vincere l’oro olimpico con il record europeo in 9”80 domenica 1° agosto, infine completò l’opera venerdì 6 agosto correndo la seconda frazione della staffetta 4×100 metri che regalò all’Italia un altro sensazionale trionfo a cinque cerchi. Adesso nel mirino ci sono i Mondiali indoor di sabato 19 marzo a Belgrado: Ancona sarà di nuovo il trampolino di lancio verso un’altra stagione da sogno?

