“Marcell Jacobs, doping nelle scarpe”/ L’accusa: “Avvantaggiato da Nike MaxFly”, ma…

Marcell Jacobs è diventato campione olimpico dei 100 metri nella giornata di domenica 1° agosto 2021, ma, a distanza di 72 ore da quel magic moment per l’atletica italiana, con l’annessa medaglia d’oro conquistata da Gianmarco Tamberi nel salto in alto, le polemiche dall’estero non si placano, con particolare riferimento a Gran Bretagna e Stati Uniti d’America, che stanno dimostrando di non digerire la sconfitta.

Questa volta, in particolare, il dito è stato puntato contro le scarpe che il podista azzurro indossava sulla pista di Tokyo 2020, ergo le Nike MaxFly, approvate dalla federazione internazionale in data 7 maggio e che, a detta dell’accusa, l’avrebbero notevolmente avvantaggiato, consentendogli di guadagnare centesimi di secondo risultati determinanti per decretare l’ordine di arrivo. L’ex triplista Paolo Camossi, allenatore di Jacobs, ha spiegato a “Il Corriere della Sera” che “Marcell trova le sue chiodate molto comode. Sono leggermente penalizzanti nel primo tratto e vantaggiose nel finale”.

MARCELL JACOBS AVVANTAGGIATO DALLE SCARPE? LE INDOSSAVANO ANCHE I SUOI AVVERSARI…

Quelle scarpe, insomma, avrebbero consentito all’italiano di “decollare” letteralmente, soprattutto fra i trenta e i sessanta metri dal via, e di dominare il segmento compreso fra i 60 e i 90 metri, giungendo a toccare una velocità massima impressionante anche solo da riferire per iscritto: oltre 43 chilometri orari! In buona sostanza, approfondisce il quotidiano “Libero”, “per come sono state pensate, queste scarpe offrono una maggior stabilità nei primi appoggi e un guadagno importanze in accelerazione grazie a un maggior reclutamento di forza”.

Al di là di questo, però, va precisato che nella finalissima di Tokyo 2020 non era solo Jacobs a indossare questo tipo di scarpe: anche l’americano Kerley (arrivato secondo) e il cinese Su Bingtian hanno corso con le Nike MaxFly ai piedi e, di conseguenza, non erano penalizzati in alcun modo rispetto al nostro portacolori. A fare la differenza, pertanto, sono stati il talento, la tenacia, la determinazione, la velocità e le qualità del nostro Marcell, che ha meritato quell’oro che oggi, attorno al suo collo, brilla come non mai e ci fa sentire tutti un po’ più orgogliosi di essere italiani.



