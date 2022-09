Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza/ “Come se ci conoscessimo da una vita”

La storia d’amore di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Quella di Marcell Jacobs e Nicole Daza è una storia d’amore che dura da anni e che il 17 settembre 2022 è stata coronata da un matrimonio da sogno. Lui, velocista e campione olimpico di 27 anni, lei 29 anni, si definisce una “fashion girl” e lavora in un centro commerciale. I due si erano conosciuti nel 2018, in discoteca ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, a Verissimo Nicole aveva dichiarato: “Abbiamo iniziato a parlare e all’improvviso è stato tutto così naturale, come se ci conoscessimo da una vita”.

Viviana Masini, madre di Marcell Jacobs/ "Sconfitta da un fallimento, non è facile"

Dopo nove mesi, nel 2019, sono andati a convivere a Roma e poco dopo è nato il loro primogenito: Anthony. La loro famiglia si è poi allargata nel 2020 con l’arrivo della piccola Meghan e per loro è in assoluto la cosa più importante. Dopo anni di soddisfazione e la vittoria di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo da parte di Macell, durante il giorno del suo compleanno, nel 2021, l’atleta decide di farle la proposta di matrimonio e nel giorno del compleanno di Nicole, il 17 settembre 2022, i due sono finalmente convolati a nozze.

Marcell Jacobs, la mamma Viviana Masini promuove Nicole Daza/ "È pazza come me"

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati, i dettagli sul matrimonio

Quello di Marcell Jacobs e Nicole Daza è stato indubbiamente un matrimonio in grande stile. Dopo anni d’amore i due hanno deciso di pronunciare il fatidico si a Brescia e di festeggiare nei pressi del lago di Garda, organizzando tutto nei minimi dettagli. La cerimonia è stata celebrata nei pressi di Gardone Riviera, dove sorge la villa di Gabriele D’Annunzio e gli invitati erano circa 170 (inclusi i parenti americani dell’atleta e quelli dell’Equador di Nicole). Marcell Jacobs è arrivato in barca a Torre San Marco, dove si è svolto il rito civile, accompagnato da sua madre Viviana, Nicole Daza invece l’ha raggiunto in motoscafo.

Marcell Jacobs: "Mio padre mi ha bidonato per il matrimonio"/ "Non è venuto..."

L’abito da sposa di Nicole era molto sensuale, un abito di “Nicole Milano”, modello a sirena con strascico in tulle nude con ricami in pizzo. Durante la festa invece c’è stato un cambio d’abito e Nicole ha indossato un minidress aderente dello stesso brand, con ricami e fili di perle. L’outfit di Marcell invece è stato progettato da Armani ed era un meraviglioso smoking nero abbinato con delle scarpe in vernice. L’unica nota triste del matrimonio è stata l’assenza del padre di Marcell, si pensava avessero recuperato i rapporti, eppure nonostante l’invito, non si è presentato al matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA