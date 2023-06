Marcell Jacobs, grande festa per il compleanno del figlio Anthony/ Armonia e sorrisi in famiglia

Marcell Jacobs, festeggiamenti in famiglia per il compleanno del figlio Anthony

Un 2023 sinora complicato a livello sportivo, segnato da alcuni problemi fisici che ne hanno ritardato la preparazione atletica, non ha di certo rubato il sorriso a Marcell Jacobs. Il velocista, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ha trascorso una giornata di spensieratezza e festeggiamenti assieme alla sua meravigliosa famiglia. E l’ha fatto per un’occasione davvero speciale: il compleanno del figlio Anthony, che ha spento 4 candeline.

Il nuovo numero di Chi ha pubblicato le foto della grande festa tenuta in un parco con ristorante a Roma nord, affittata dal campione sportivo e dalla moglie Nicole Daza per il piccolo di casa. Un party a tema interamente ispirato alla serie di videogiochi preferita dal figlio della coppia: l’iconico idraulico Super Mario. Una torta a più piani, pistole ad acqua, laser game e gonfiabili ispirati all’idraulico supereroe hanno fatto da contorno alla grande festa, cui ha preso parte anche la secondogenita di Jacobs e sorellina di Anthony, Megan.

Marcell Jacobs, un periodo complicato: lo sfogo su Instagram

Una giornata di festeggiamenti e grande armonia in famiglia, con il piccolo Anthony che ha anche ricevuto un bellissimo regalo dai genitori: una mini moto elettrica. Tante risate e spensieratezza non solo per lui, ma anche per lo stesso Marcell Jacobs, che ha azzerato per un giorni i brutti pensieri e si è interamente dedicato alla sua famiglia. Un raggio di luce in un periodo non propriamente felice a livello sportivo, come anche raccontato in un lungo post condiviso sul proprio profilo Instagram.

“Ho tante paure, ma sono consapevole di tutte quelle, tantissime, che ho affrontato e superato. E rinascerò ancora, superando gli ostacoli che la vita mi sta di nuovo mettendo davanti. Ci riuscirò, perché non permetterò mai a niente e nessuno di impedirmi di sognare e di lottare per raggiungere i miei traguardi! Ci vediamo presto e spero di trovarvi ancora una volta al mio fianco“, ha scritto a conclusione del lungo sfogo social.

